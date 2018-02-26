وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشيد بنجاح معرض البحرين الدولي للحدائق المنامة في 25 فبراير/ بنا / تقدم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بخالص التهنئة الى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حفظها الله ، بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للحدائق والذي تم إطلاقه في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 22 وحتى 25 فبراير 2018.







وهدف المعرض الى تسليط الضوء على الممارسات والمعايير الزراعية الجيدة التي تضمن سلامة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية، حيث تم عرض معلومات عن تأثير معاملات ما قبل وبعد الحصاد على جودة المنتجات الزراعية وحث المزارعين على الالتزام بالممارسات والمعاملات الصحيحة باعتبارها من أهم الأمور التي يجب اتباعها لضمان سلامة وأمان الغذاء في إطار الاستدامة البيئية.



وشهد المعرض حضور حوالي 50 الف زائر بزيادة تقدر 11 بالمئة عن العام الماضي، ومشاركة 160 عارضاً من المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، ودور الحضانة الزراعية بالإضافة الى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي من مختلف دول العالم مثل فرنسا، إيطاليا، هولندا، اليونان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الهند، الصين، إندونيسيا، تركيا، ومالي الى جانب عدد من الشركات الزراعية من دول إقليمية وعربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية.



وأصبح معرض البحرين الدولي للحدائق منذ إنشائه عام 2004 منصة للخبراء والهواة على حد سواء لتطوير خبراتهم في هذا المجال، وهو أيضا مناسب للمستثمرين المحتملين للبحث عن فرص للاستثمار الزراعي. ويتم توجيه الدعوات الى جميع المنظمات الزراعية والشركات ذات الصلة للمشاركة وتعزيز منتجاتها وخدماتها لبناء قاعدة العملاء محلية وإقليمية.









ع.ر/س.ي



بنا 1849 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 124 اخر تحديث : 2018/02/25 - 12 : 10 PM