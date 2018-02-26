الطقس المتوقع غدا في مملكة البحرين : ضباب في بعض المناطق في البداية ..وتحذير من تدني الرؤية الافقية الى أقل من 1000 متر

المنامة في 25 فبراير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الاثنين سيكون بمشيئة الله ضباب في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى غائم في وقت لاحق.













الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة خلال النهار.



وحذرت الارصاد من تدني الرؤية الافقية الى أقل من 1000 متر في بعض المناطق داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة : العظمى 24 درجة مئوية .. والصغرى : 15 درجة مئوية.



م خ



بنا 1904 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/02/25 - 07 : 10 PM