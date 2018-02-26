جلالة الملك المفدى يستقبل وزيرة الثقافة ووزيرة الشباب بدولة الامارات المنامة في 25 فبراير/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم بقصر الصخير معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الشباب بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد للمشاركة في حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.



وقد نقلتا الى جلالة الملك المفدى ايده الله تحيات كل من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجلالته موفور الصحة والعافية و لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور والرخاء في ظل قياده جلالته الحكيمة.

وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المفدى على عمق ومتانة العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة وبما يشهده التعاون الثنائي المشترك من تطور وتقدم على كافة المستويات وبالأخص في المجالات الشبابية والثقافية، معربا جلالته عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد نماء وتطور مستمر.

وشكرهما جلالته على هذه المشاركة في هذا الحفل مؤكدا على التعاون الشبابي والثقافي والتنسيق المشترك بين البلدين بما يضمن تحقيق المصالح والاهداف المشتركة.

وقد أعربت كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي ومعالي شما بنت سهيل المزروعي عن شكرهما الجزيل وتقديرهما البالغ لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته الدائم على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يربطهما من علاقات اخوية متميزة ، مشيدتين بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالين الثقافي والشبابي .







ع.ر/م خ



بنا 1738 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/02/25 - 02 : 11 PM