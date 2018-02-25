مشاركون في معرض الحدائق ل "بنا" : نشر الثقافة الزراعية وتعلم تقنيات زراعية حديثة المنامة في 25 فبراير/بنا/ أشاد عدد من المشاركين في معرض البحرين الدولي للحدائق بالنجاح الذي حققه المعرض في نشر الثقافة الزراعية التوعوية للجمهور وتعلم تقنيات زراعية حديثة وكيفية استخدام البدائل الطبيعية عوضاً عن المبيدات الكيمائية الزراعية.







واكدوا أن المعرض الذي أقيم هذا العام تحت شعار " سلامة الغذاء وصحة الانسان" واختتم اليوم في مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات وشارك فيه أكثر من 155عارضاً استطاع أن يجتذب شرائح مجتمعية مختلفة الأعمار ومتجانسة في الاهتمام بالزراعة والحرص على البيئة.



وفي احاديث " لوكالة أنباء البحرين" "بنا" اوضح المشاركون أنه تم هذا العام تنظيم ورش عمل زراعية توعوية، ومسابقات تناسب جميع الأعمار لغرس الوعي الزراعي وتنميته لدى الصغار والكبار.



وقالت منال بوجيري- وزارة الداخلية- أن الوزارة حرصت هذا العام على توصيل فكرة سلامة الغذاء وصحة الانسان للكبار والصغار من خلال مزج الألوان الطبيعية بالمخبوزات، واستحداث أنواعاً من العصائر الصحية ، بالإضافة إلى مزج المأكولات الصحية بالحلوى للتأكيد على أهمية الشعار .



وأشارت الدكتورة نيلوفر جهرمي- وزارة التربية والتعليم- إلى أهمية المسابقات التي نظمتها الأجنحة المشاركة في المعرض، مبينة أن مسابقة " المتاهة" التي قدمها جناح وزارة التربية والتعليم للمدارس وفازت بها 15 مدرسة مثلت خمس مراحل مختلفة الابتدائية والاعدادية والثانوية والفئات الخاصة، والموهوبين واستطاعت أن توصل الهدف الزراعي التوعوي للطلاب والجمهور.



وأكدت مريم عادل – المجلس الأعلى للبيئة- أهمية ورش العمل للأطفال التي اقامها المجلس الأعلى للبيئة وهدفت إلى توصيل السلوك البيئي الصحيح للأطفال، وغرس حب البيئة المحلية والحفاظ عليها في قلوبهم وابداء النصائح للجمهور لاستبدال المواد الكيميائية بالمواد الطبيعية التي تستفيد منها التربة أقصى استفادة.



وبين محمد الكعبي- بوليتكنيك البحرين- أن قسم الاعلام الالكتروني بالجامعة حرص على عمل مشروع يؤكد على أهمية الزراعة المحلية، والاهتمام بالبيئة الذي ينعكس بدوره على الاهتمام بالمملكة بوجه عام، موضحاً أن مجموعة من طلبة الاعلام الإلكتروني المشاركين في المعرض اختاروا فكرة اجتذبت الجمهور حملت في داخلها توعية غير مباشرة تؤكد على ان الاهتمام بالبيئة يعكس حب البحرين الذي يكبر في القلوب كما تكبر النباتات الصغيرة.



من / نبيلة سليمان







ع.ر/س.ي



بنا 1525 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/02/25 - 42 : 06 PM