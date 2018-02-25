في إطار مبادرة سمو ولي العهد لوضع تطلعات برنامج عمل الحكومة وتحضيراً لورش العمل.. انعقاد الاجتماع التنسيقي لمحور الخدمات اليوم المنامة في 25 فبراير/ بنا / في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017 ، الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، الذي وجه فيه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022)، فقد انعقد صباح اليوم الاجتماع التنسيقي لمحور الخدمات بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.





ويأتي الاجتماع إلى جانب اجتماع المحور البيئي الذي ينعقد يوم غد الاثنين تمهيداً لورشة عمل محور الخدمات والبيئة التي يترأسها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام يوم الأحد القادم (4 مارس)، وهي الثالثة التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.

وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية أكدت فيها سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، منسق محور الخدمات على أن العمل على تحديد تطلعات وأولويات برنامج عمل الحكومة القادم (2019-2022) يسير وفق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتحقيق آمال وتطلعات المواطن البحريني، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات التنسيقية تعد فرصة ثمينة لاجتماع كافة الجهات المعنية لمناقشة الاستراتيجيات وأهم المبادرات والمسؤوليات في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي وفق برنامج عمل متكامل يلبي الطموحات، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي لعقد ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة.

وقالت سعادة الوزيرة أن برنامج عمل الحكومة يعتبر مكسباً للجميع في البحرين، ويؤكد أن المملكة تسير في الطريق الصحيح لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في كافة المجالات، مشيرة إلى أن تعزيز جودة وفعالية الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يعد من الأولويات ببرنامج عمل الحكومة، مضيفة أن تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية سوف يعمل على زيادة فاعلية الخطط والبرامج وتعزيز نجاح هذه المبادرات التي تعزز من القدرة على التعامل مع التحديات ومواكبة المتغيرات.

وسيتم اقرار مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع في ورشة عمل المحور البيئي والخدمات المزمع عقدها الأسبوع القادم.



ع.ر/م خ



بنا 1516 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/02/25 - 28 : 06 PM