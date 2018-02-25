الرئيس التنفيذي للجودة تستقبل الفريق المنتدب لمراجعة اداء مدرسة ثانوية في الكويت المنامة في 25 فبراير/ بنا / استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، فريق المراجعة المنتدب لمراجعة أداء مدرسة ثانوية في دولة الكويت الشقيقة، برئاسة الدكتور خالد الباكر مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، حيث أطلع الفريق الرئيس التنفيذي على تقرير الزيارة وإجراءات المراجعة لمدرسة قرطبة الثانوية للبنات، التي تم تنفيذها في الفترة من 1 إلى 8 فبراير الجاري.







وأعربت الرئيس التنفيذي عن فخرها واعتزازها بتوافر كفاءات بحرينية مؤهلة علميًّا ومهنيًّا، يُستعان بها في محيطها الإقليمي في عمليات التقييم والمراجعة على المستوى الجامعي وما قبل الجامعي، مشددة في الوقت نفسه على أنَّ هذه الكفاءات التي تزخر بها مملكة البحرين، قادرة - من خلال ما تمتلكه من خبرات في مجال عملها – على تمثيل المملكة على مختلف الأصعدة، بما يخدم الجهود المبذولة في توسيع إطار المشاركة الإقليمية، ورفعة سمعة مملكة البحرين في ممارسات ضمان جودة وتقييم الأداء المؤسسي والتعليمي في الجامعات، والمعاهد، والمدارس؛ الحكومية والخاصة منها على السواء، وما يقدم من مبادرات رائدة تصب في قطاع التعليم والتدريب محليًّا وإقليميًّا.



وأشادت الدكتورة بالمهنيّة العالية وبالدور الفعال الذي قام به أعضاء فريق المراجعة في عمليات مراجعة الأداء المدرسي في دولة الكويت الشقيقة؛ مما جعلهم أهلًا للقيام بهذه التجربة الأولى من نوعها لتقييم أداء مدرسة في دولة شقيقة.



وأعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وامتنانهم للرئيس التنفيذي على ثقتها لاختيارهم للقيام بهذه المهمة باسم الهيئة، خارج مملكة البحرين - ولأول مرة؛ الأمر الذي يفخرون به، ويدفعهم قدما للمزيد نحو الأمام؛ في تمثيل هذا البلد الغالي على شتى الأصعدة.



واطلعت الرئيس التنفيذي على تفاصيل ومجريات التجربة؛ التي كان لها الأثر الإيجابي على الفريق المنتدب، والمدرسة المعنية في إطار تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال تقييم ومراجعة المؤسسات التعليمية والتدريبية.



وقام فريق المراجعة بمراجعة مدرسة قرطبة الثانوية للبنات في دولة الكويت الشقيقة، بناء على دعوة من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي، استكمالا لمتطلبات دراسة بحثية تجريبية حول تصميم أنموذج لإطار مراجعة جودة أداء مدرسي موحد لدول الخليج العربي ضمن برنامج "تجويد التعليم"؛ والذي يركز على تقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة.























ع.ر/س.ي



بنا 1515 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/02/25 - 33 : 06 PM