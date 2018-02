تحت رعاية سمو ولي العهد وبمشاركة أكثر من 2500 مشارك..مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين يعلنان عن برنامج أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة المنامة في 25 فبراير/ بنا / تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية تقام في الفترة من 3 إلى 8 من شهر مارس المقبل فعاليات أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة الذي تحتضنه مملكة البحرين بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع تمكين (صندوق العمل) كشريك استراتيجي.



وبهذه المناسبة أعلن مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين صباح اليوم عن تفاصيل برنامج أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة "أسبوع ستارت أب – البحرين" حيث يتضمن الأسبوع تنظيم 5 مؤتمرات و4 مسابقات ومشاركة أكثر من 30 متحدث من البحرين والمنطقة، ومن المتوقع أن تستضيف فعاليات الأسبوع أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم. كما ستشكل فعالياته التي ستقام في عدد من مرافق وصروح المملكة منصة مفتوحة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب في تأسيس الشركات الناشئة وأهم التحديات التي واجهتها إلى جانب تسليط الضوء على خدمات حاضنات ومسرعات الأعمال للمشاريع الناشئة.

وفي تصريح لسعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة تمكين (صندوق العمل) بهذه المناسبة قال فيه: "تنسجم شراكتنا الاستراتيجية في أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة مع دورنا في تطوير البرامج لتعزيز ريادة الأعمال والمساهمة في تطوير البيئة الداعمة لها بالتعاون مع مختلف الشركاء في المملكة حيث تنهض تمكين بمسئولية مهمة في دعم تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كما أننا نرى أن من شأن احتضان البحرين لهذه الفعاليات الرائدة أن يبرز المكانة الرفيعة لريادة الأعمال في المملكة ومجسدة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما حازت عليه هذه الرؤى من تكريم دولي تمثل في جائزة اليونيدو التي جاءت تقديرا للدور الرائد لجلالته في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا عبر النموذج البحريني في ريادة الأعمال والذي جرى اعتماد تطبيقه في 48 دولة".

ومن جانبه قال سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية : "ستصبح البحرين في مارس القادم منبراً مفتوحاً لتجمع رواد الأعمال ولمناقشة أبرز الأفكار حول المشاريع الناشئة التي تعاظم دورها في الآونة الأخيرة كقاطرة نحو تحقيق النجاح والازدهار في المنطقة، وهو ما يتواكب مع الاتجاه الذي أخذه المجلس على عاتقه في دعم هذا القطاع الحاضر بقوة في خطته الاستراتيجية إلى جانب القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية. كما أنه يشكل امتداداً طبيعياً لدور المجلس في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة بهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث يقع أسبوع البحرين للمشروعات الناشئة ضمن الرؤية المتكاملة للمجلس الذي يسعى إلى تطبيقها بالتعاون مع شركائه في سبيل تعزيز موقع البحرين المحوري في دعم واحتضان المشاريع الناشئة وتطويرها".

وسينطلق الأسبوع في الثالث من مارس عبر أولى فعالياته وهي المؤتمر الأول للألعاب الالكترونية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه بوليتكنك البحرين وتنظمه شركة INFINITEWARE وذلك بمشاركة عدد من أبرز مطوري الألعاب الالكترونية في المنطقة والذين سيستعرضون من خلال المؤتمر تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال الواعد، وذلك عبر سلسلة من الندوات وورش العمل واستعراض التجارب في صناعة الألعاب الالكترونية وتوزيع الجوائز المرصودة، حيث ستكون الفعالية مجانية ومفتوحة للجمهور ولا تتطلب تسجيل مسبق.

وستقام فعالية "رواد تالك" في الرابع من مارس في فندق داون تاون روتانا، حيث ستستضيف مؤسسة "رواد تالك" في هذه الفعالية كلاً من السيد وليد منصور الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة MEVP Funds والسيد إيلي حبيب المؤسس المشارك في تطبيق "أنغامي" وذلك للحديث حول تجاربهم، حيث تسعى "رواد" إلى مساعدة رواد الأعمال للوصول إلى البيئة الداعمة في المملكة من خلال تزويدهم بالأداوت التعليمية والبرامج التدريبية والورش وتعريفهم ببرامج الدعم المالي المقدمة من قبل البنوك والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وستهدف مسرعة الأعمال "CH9" و مؤسسة " YoStartups" عبر فعالية " My Startup Bootcamp" إلى توفير ورشة تدريبية مكثفة للشركات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة تتيح لهم نظرة شاملة على سبل تحقيق النجاح في ريادة الأعمال من خلال تدريب المشاركين للتكيف مع منهجيات النجاح، وتمكينهم من التقدم في مسيرتهم، وتقديم الدعم للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية. حيث ستقام هذه الفعالية في الفترة ما بين 4 و5 مارس في مقر CH9.

وستنظم مجموعة " THINKERS & DOERS" للأعمال فعالية " Follow The Leaders" في البحرين بما ستشتمله من عقد اجتماعات عمل، وحلقات نقاشية، وجلسات حية بمشاركة متحدثين ملهمين إلى جانب تنظيم المناظرات وورش العمل وتقديم الجوائز لأفضل المشروعات الناشئة وذلك في السادس من مارس ببيوت المحرق التراثية.

وستستضيف حلبة البحرين الدولية في السابع والثامن من مارس فعاليات مهرجان "unbound Bahrain" والذي سيقام بشراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية مع "unbound" وهي جهة معنية بتنظيم الفعاليات المختصة بالابتكار على مستوى العالم، وبدعم من مبادرة "ستارت أب بحرين" وذلك في الفترة ما بين 7 و8 مارس 2017 بمملكة البحرين، وسيجمع المهرجان أبرز الشركات العالمية في مجال الابتكار إلى جانب مؤسسات القطاع العام وأصحاب المشروعات الناشئة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التي تقود نحو الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

كما وستنظم "أميركان اكسبرس ميدل إيست" وبدعم من شركة "أنجلهاك" فعالية "HACK @ THE TRACK" في السابع والثامن من مارس بحلبة البحرين الدولية التي ستسلط الضوء على سبل بناء الحلول لتشجيع تبني المدفوعات الرقمية من خلال جعلها خيارا أكثر جاذبية وسهولة وملاءمة عبر استخدام أحدث التقنيات.

وللمزيد من المعلومات حول أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://www.startupbahrainweek.com.



