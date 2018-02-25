نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يصل إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر "صناعة الإرهاب" القاهرة في 25 فبراير/ بنا / وصل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى القاهرة مساء اليوم مترئسًا وفد مملكة البحرين للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة بعنوان (صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها).



وتنطلق أعمال المؤتمر صباح يوم غدٍ الإثنين ويستمر لمدة يومين. ويبحث المؤتمر خمسة محاور رئيسة، يناقش في المحور الأول مفهوم الإرهاب ومفهوم صناعته، ومظاهره وأشكاله وتمويله، فيما يبحث في المحور الثاني أسبابه الدينية والاقتصادية والنفسية والتربوية والاجتماعية والسياسية، وفي المحور الثالث مخاطره على الدين والاقتصاد والمجتمع والأمن، وفي الرابع حتمية المواجهة له اجتماعيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويركز المحور الخامس والأخير على مناقشة آليات المواجهة فكريًّا وتربويًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا وإعلاميًّا، وسبل دعم صمود الدولة الوطنية وتقوية بنائها، ووضع استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب.

ويرافق معاليه كلٌّ من: فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ محمد حسن عبدالمهدي الشيخ عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





م.ا.ب/م خ



بنا 1316 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/02/25 - 27 : 06 PM