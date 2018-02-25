سمو ولي العهد يبعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد‎ المنامة في 25 فبراير / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، وذلك بمناسبة فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني، والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23-24 فبراير 2018.



وأشاد سمو ولي العهد في برقيته بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهوده لإنجاح البطولة ومشاركته المشرفة فيها، وتوفير سموه لكافة أسباب النجاح من خلال دعمه ورعايته للبطولة، مؤكداً سموه أن نجاح هذه البطولة قد ساهم في إبراز الطاقات والكفاءات الشبابية التي اثرت بمشاركتها هذه البطولة، منوهاَ سموه بدورها الفاعل في تنظيم مختلف الفعاليات.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس المجلس الوزراء برقيتي تهنئة إلى النقيب الشيخ عبدالله بن خليفة بن احمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة اقوى رجل بحريني في فئة الوزن المتوسط في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني، وإلى المتسابق عماد حسين القفاص بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة اقوى رجل بحريني في فئة الوزن الثقيل، حيث أشاد سموه فيهما بالمستوى العالي الذي برز به كلاهما مما أهلهما للفوز، متمنيا سموه لهما كل التوفيق في مشاركاتهما القادمة.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1312 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/02/25 - 23 : 04 PM