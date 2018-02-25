سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة لسمو الشيخ خالد بن حمد المنامة في 25 فبراير / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، وذلك بمناسبة فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23-24 فبراير 2018، هذا نصها:



سمو الابن العزيز الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

فانه ليطيب لنا أن نبعث بخالص تهانينا إلى سموكم بمناسبة فوزكم بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23-24 فبراير.

وإننا إذ نشيد بهذا الإنجاز المشرف والذي يضاف إلى الانجازات العديدة التي حققتموها سموكم، لنعبر عن اعتزازنا بما تتمتعون به، وشباب البحرين المتميز من عزمٍ وإرادة وتصميم على تحقيق المراكز الأولى والمتقدمة في المجالات الرياضية بما يرفع اسم مملكة البحرين عالياً في مختلف المحافل الرياضية، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظكم ويوفقكم في تحقيق المزيد من الانجازات المشرفة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1310 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/02/25 - 22 : 04 PM