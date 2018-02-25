اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية تعقد اجتماعها الثاني المنامة في 25 فبراير / بنا / عقدت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية اجتماعها الثاني، برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في مقر الهيئة مؤخرا لمناقشة آخر أعمالها الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين المشاريع ومنع الازدواجية في العمل وخفض التكاليف.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة المعلومات المكانية الجغرافية، مع عرض 19 مبادرة ذات العلاقة مقترحة من قبل أعضاء اللجنة، تم تصنيفها الى مبادرات استراتيجية وغير استراتيجية، وتوفير الميزانية المطلوبة للتنفيذ، يتم قياسها بناءً على مجموعة من مؤشرات الأداء وفق مدة زمنية محددة حسب الأولوية، ومن ثم يتم ربطها بمحور محدد اسوة ببرنامج عمل الحكومة على أن يتم رفع هذه المبادرات إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم تشكيل فرق للعمل للتنفيذ، بدعم ومساندة من قبل اللجنة الوطنية.



وتشكلت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية بناء عل القرار (15) لسنة 2017 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.



ويندرج ضمن اختصاص اللجنة وضع السياسات والإجراءات للمعلومات المكانية الجغرافية، وضمان أمن الأنظمة والبيانات، وضمان قابلية التبادل المشترك والمعايير المفتوحة للوصول لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تسهيل وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة.



خ ب ف/ع ع



بنا 1242 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/02/25 - 51 : 03 PM