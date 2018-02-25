مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 25 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات حديث الساعة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



القيادة الحكيمة تهنئ القيادة الكويتية الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت.



معالي وزير الديوان الملكي يبعث ببرقية تهنئة إلى النقيب الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة.



معالي وزير الديوان الملكي يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.‎



المجلس الأعلى للبيئة يتلقى عبر الخط الساخن بلاغا يفيد برصد مواطن لصيادين مخالفين في محمية نجوة بو لثامة.‎



ضباط وضباط صف وأفراد الكتيبة الخاصة / 83 بقوة دفاع البحرين يهنئون النقيب الشيخ عبد الله بن خليفة بن احمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي.



سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بفوزه بالمركز الثالث ونجاح بطولة (أقوى رجل بحريني).



وفق توجيهات سمو ولي العهد.. سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يعلن عن عقد الاجتماعات التنسيقية للمحور البيئي والخدمات.



معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يبعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.



تنفيذا للمرسوم الملكي السامي.. لجنة الإسعاف الوطني تعقد اجتماعا برئاسة رئيس الأمن العام للوقوف على آخر تجهيزات مشروع مركز الإسعاف الوطني.



قيادة خفر السواحل تدعو أصحاب السفن الصغيرة غير المسجلة للإسراع بتقديم طلبات التسجيل.



وزيرة الصحة تبحث تعزيز مجالات التعاون مع رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب.



الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد يطرح رؤية ومواقف البحرين في هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي ببروكسل.



وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يلتقي كبار قيادات ومسؤولي حلف شمال الأطلسي.



وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يترأس خلال زيارته لبروكسل الاجتماع الثاني للتشاور السياسي بين مملكتي البحرين وبلجيكا.



في محاضرة نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية..(الإسكان) تتجاوب واستفسارات المواطنين حول مزايا بمراكز محافظة المحرق الاجتماعية.



هيئة البحرين للسياحة والمعارض تحتفل بيوم السياحة العربي 2018م.



هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُنفذ مسح القوى العاملة 2018م.



معالي وزير النفط يرعى منتدى دولي في مارس المقبل حول (شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الإقليمية).



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يزور شركة (جارمكو) ويطلع على مشروع التوسعة.



في حوار خاص مع (قناة المحور) المصرية..وزير شؤون الإعلام: التاريخ لن ينسى ما تسبب به الإعلام القطري من تعزيز للكراهية في العالم العربي.



رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع مسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف.



مملكة البحرين تستعرض نموذج نظام (العمل المرن) خلال منتدى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وزير شئون الكهرباء والماء يطلع على أحدث التقنيات السويسرية في مجال الأمن الصناعي.



مشروعان من المغرب والهند يفوزان بجائزة (اليونسكو- الملك حمد) لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم.



الـشيخ الدكتور عـبدالـلطيف آل محمود: لا حوار من دون مشاركة في الانتخابات.



الباحث د. نوح خليفة: جلالة الملك دعم التنسيق الإعلامي بين البحرين و مصر منذ عام 1986.



مدير إدارة الارصاد الجوية: البحرين ستشهد اليوم أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة، وقد تختلف قوتها في بعض المحافظات.



23 قتيلا على الأقل في سلسلة هجمات على مواقع حكومية في أفغانستان.



مجلس الأمن يوافق بالإجماع على مشروع القرار الكويتي السويدي لوقف إطلاق النار في سوريا.



السعودية تدعو إلى ضرورة الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإنمائية.



مقاتلات التحالف وبإسناد من القوات الإماراتية تقصف تعزيزات عسكرية للحوثيين في الدريهمي والصليف.



الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا "بشكل فوري".









خ.أ



بنا 0242 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/02/25 - 52 : 05 AM