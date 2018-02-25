الطقس في البحرين اليوم غائم مع أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة المنامة في 25 فبراير/ بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله غائم مع أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة، وقد تختلف قوتها في بعض المحافظات.







درجة الحرارة العظمى 24 م الصغرى 19 م.



الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 50%.



الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



حذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس 6:08 صباحا.. غروب الشمس 5:32 مساءا





خ.أ



بنا 0230 جمت 25/02/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/02/25 - 48 : 05 AM