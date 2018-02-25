هيئة البحرين للسياحة والمعارض تحتفل بيوم السياحة العربي 2018

المنامة في 24 فبراير/ بنا/ تحت رعاية سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، أقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض احتفالية بمناسبة حلول يوم السياحة العربي بحضور جمع من كبار الشخصيات في قطاع السياحة العربي منهم معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الى جانب ممثلي الفنادق والمطاعم السياحية وذلك اليوم السبت في مبنى آركابيتا بخليج البحرين.



وقد تضمنت الإحتفالية الإعلان عن أبرز المخرجات والنتائج والتوصيات التابعة لورشة العمل التي تم عقدها في وقت سابق تحت عنوان "التحديات والفرص للقطاع السياحي"، حيث تمحورت حول عدة محاور أهمها عوامل الجذب السياحي وأماكن الايواء والإقامة والترويج والتسويق والاستثمار السياحي والسياحة البحرية، كما هدفت الى تنشيط السياحة العربية العربية، بالإضافة لإحياء ذكرى المسافر العربي ابن بطوطة، علاوة على تطوير برامج سياحية عربية مشتركة لجعل المنطقة العربية مقصداً سياحياً مشتركاً.



وبهذه المناسبة قال الوزير زايد الزياني "يأتي احتفالنا بيوم السياحة العربي في إطار حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على متابعة الفعاليات والمبادرات المقامة على المستوى الإقليمي بغرض تعزيز القطاع السياحي والذي ينبع من مساعينا الدؤوبة لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية حكومة مملكة البحرين لتنويع مصادر الدخل من خلال تسليط الضوء على القطاعات الغير نفطية، كالسياحة، لتصبح احد الروافد الأساسية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الاقليمي والدولي".



وأضاف "وفي مملكة البحرين يتم النظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة معدلات التوظيف فضلاً عن مساهمته المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تُقدر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للملكة بحوالي 6.8% في عام 2017، وتخطط المملكة لزيادة نسبة المساهمة هذه لقطاع السياحة خلال السنوات المقبلة. ووفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية فقد وصل الانفاق السياحي في عام 2017 إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دينار بما يعادل 4.2 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 8.9%".



وقام سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة بإستعراض أحدث المستجدات السياحية والتي تمثلت في تحقيق السياحة الوافدة لمملكة البحرين معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2017 وذلك بزيادة في أعداد الزوار بحوالي 1.2 مليون زائر، حيث بلغ عدد الزوار الوافدين 11.4 مليون زائر بنسبة نمو 11.9%، وزيادة في الليالي السياحية بحوالي 1.3 مليون ليلة سياحية ليصل إجمالي الليالي السياحية المقضاة من قبل السياح في هذا العام الى 12.3 مليون ليلة. وايضاً زيادة في العوائد السياحية بقيمة 135 مليون دينار عن العام الماضي لتسجل 1.6 مليار دينار بحريني خلال عام 2017.



كما أشار الشيخ خالد بن حمود آل خليفة إلى بلوغ عدد الرحلات الوافدة بغرض الترفيه وقضاء العطلات حوالي 6.5 مليون رحلة بنسبة 57% من إجمالي الرحلات الوافدة لمملكة البحرين خلال عام 2017. يليها الرحلات بغرض التسوق بنسبة 23% ثم الرحلات بغرض زيارة الأهل والأصدقاء بنسبة 9%. كما بلغت نسبة الرحلات بغرض الأعمال والمؤتمرات حوالي 6%، أما الأغراض الأخرى (مثل الرعاية الصحية والطبية، التعليم والتدريب، والترانزيت) فقد سجلت مجتمعة نسبة 5% من اجمالي الرحلات.



وأضاف قائلاً: " يُعد يوم السياحة العربي أحد أبرز المبادرات الإقليمية التي تهدف الى تحقيق أهداف الهيئة وذلك عبر توفير الكثير من الفرص الاستثمارية المثمرة، بغرض تعزيز القطاع السياحي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال. وأود أن أدعو كافة المؤسسات العاملة في القطاع الخاص للتعاون، والتنسيق، وإطلاق المبادرات السياحية التي من شأنها أن تنشط حركة السياحة بين أقطار الدول العربية وتنمي مختلف قطاعاتها".



كما كشفت المؤشرات أن السائح العربي يعد الأكثر إنفاقًا حيث يبلغ متوسط إنفاقه على رحلة 5 أيام ما لا يقل عن 4500 دولار متجاوزاً ما ينفقه السائح الاجنبي الذي غالبا ما يكون ضمن مجموعات حيث يبلغ إنفاقه لرحلة بنفس المدة بحدود مبلغ لا يتعدى 300 دولار ومن هنا يظهر الفارق ومدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها.





ن.ع/خ.أ



بنا 2142 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/02/25 - 28 : 01 AM