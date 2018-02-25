معالي وزير الديوان الملكي يبعث ببرقية تهنئة إلى النقيب الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة‎ المنامة في 24 فبراير/ بنا / بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ببرقية تهنئة وتبريك إلى سعادة النقيب الشيخ عبدالله بن خليفة بن احمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة اقوى رجل بحريني في فئة وزن المتوسط، وفيما يلي نص البرقية:

سعادة النقيب الإبن الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله

رئيس نادي الرفاع الشرقي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لنا أن نبعث إلى سعادتكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بالصحة والعافية، مقرونة بالتهنئة الحارة بمناسبة فوزكم بالمركز الأول في بطولة أقوى رجل بحريني لفئة وزن المتوسط، ولقد كنتم نموذجا رائعا لما ابديتموه من مستوى مشرف ولياقة عالية واصرار على الفوز.



وإننا نتمنى لكم دوام التوفيق في البطولات والمحافل الرياضية القادمة وأن تكونوا نموذجا للشباب البحريني الرياضي الذي يعلى من شأن الوطن العزيز.



حفظكم الله ورعاكم.



خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الديوان الملكي



ن.ع/م.ح.



بنا 2011 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/02/24 - 29 : 11 PM