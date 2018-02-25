معالي وزير الديوان الملكي يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد‎ المنامة في 24 فبراير/ بنا / بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وذلك بمناسبة ​فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23-24 فبراير 2018، وفيما يلي نص البرقية:



سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة الحارة لفوز سموكم بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني، كما أهنئ سموكم بنجاح البطولة التي تبرهن القدرات الهائلة التي يتمتع بها شباب مملكة البحرين العزيزة، وان لسموكم الدور الرائد لنجاح هذه البطولة، وتوفير جميع أسباب النجاح لها.



حفظكم الله وبارك في جهودكم البناءة لخدمة الرياضة في مملكة البحرين الغالية.



ودمتم يحفظكم الله ويرعاكم.



خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الديوان الملكي





ن.ع/م.ح.



بنا 2010 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/24 - 19 : 11 PM