سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بفوزه بالمركز الثالث ونجاح بطولة "أقوى رجل بحريني" المنامة في 24 فبراير / بنا / هنأ الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، بالفوز بالمركز الثالث في منافسات بطولة "أقوى رجل بحريني" والتي أقيمت في الفترة ما بين 23-24 فبراير 2018، إلى جانب النجاح اللافت الذي حققته البطولة بمشاركة واسعة من أبناء الوطن بمختلف فئاتهم وبحضور جماهيري مميز.







وأشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمشاركة الشرفية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتخصيص سموه لريع البطولة لدعم محاربي مرضى السرطان، ووعده لهم على هامش فعاليات "أقوى رجل بحريني" بتحقيق كافة أمنياتهم، مؤكداً الإسهامات الواسعة لسموه على المستويين الإنساني والشبابي.



كما عبّر الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني عن اعتزازه بالتنوع الرياضي الذي بات يميز الحركة الرياضية في المملكة، مما يعكس الاهتمام الواسع الذي توليه القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.







ن.ع/م.ح.



بنا 1746 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/02/24 - 55 : 08 PM