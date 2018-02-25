تحضيرا لورشة العمل وفق توجيهات سمو ولي العهد.. سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يعلن عن عقد الاجتماعات التنسيقية للمحور البيئي والخدمات المنامة في 24 فبراير/ بنا / أعلن سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن انعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور "الخدمات" يوم غد الأحد و"البيئي" يوم الاثنين الذي يليه بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين. وذلك في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومبادرة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه سمو ولي العهد إلى عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022).







وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماعين يأتيان تمهيداً لورشة عمل المحور البيئي والخدمات التي يترأسها سموه، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام الأسبوع القادم يوم الأحد الموافق الرابع من مارس وهي الورشة الثالثة التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.



وقال سموه أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها حول المبادرات والاجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من قبل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين، ومن المزمع أن يشهد الاجتماعان مناقشات معمقة للسياسات والأهداف التي تم رفعهما ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور البيئي والخدمات ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.



وقد سبق عقد ورشة العمل الأولى التي تناولت محور البنية التحتية والمالي والاقتصادي في شهر نوفمبر برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أما ورشة العمل الثانية فقد انعقدت برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور التشريعي والأداء الحكومي في يناير الماضي.



ن.ع/م.ح.



بنا 1738 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/02/24 - 46 : 08 PM