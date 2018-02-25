معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يبعث برقية تهنئة إلى سمو الشيخ خالد بن حمد المنامة في 24 فبراير/ بنا / بعث صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ببرقية تهنئة وتبريك إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وذلك بمناسبة ​فوز سموه بالمركز الثالث في فئة الوزن الخفيف في منافسات بطولة أقوى رجل بحريني والنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23-24 فبراير 2018.







وأكد معاليه في البرقية أن نجاح بطولة أقوى رجل بحريني يأتي كانعكاس طبيعي للدعم اللامحدود الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن القيادة الحكيمة وحرصها الموصول على توفير كافة أسباب النجاح لإبراز البطولات بشكل متميز ويثبت القدرة الهائلة التي تمتلكها المملكة من الناحية التنظيمية منوها بدور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهوده لإنجاح البطولة ومشاركته المشرفة فيها وتوفيره كافة أسباب النجاح الأمر الذي اتضح من خلال دعمه ورعايته للبطولة حيث شكلت متابعة سموه للجنة المنظمة والعليا وجميع اللجان العاملة حافزا قويا من أجل بذل العطاء في سبيل إخراج البطولة بحلة تنظيمية زاهية تتناسب مع سمعة البحرين الرياضية.



كما بعث صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ببرقية تهنئة وتبريك إلى سعادة النقيب الشيخ عبدالله بن خليفة بن احمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي وذلك بمناسبة فوزه بالمركز الأول في بطولة اقوى رجل بحريني في فئة وزن المتوسط مشيدا بما أبداه من مستوى مشرف ولياقة عالية وإصرار على الفوز متمنيا له دوام التوفيق في البطولات والمحافل الرياضية القادمة.







ن.ع/م.ح.



بنا 1659 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 134 اخر تحديث : 2018/02/24 - 12 : 08 PM