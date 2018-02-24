تنفيذا للمرسوم الملكي السامي.. لجنة الإسعاف الوطني تعقد اجتماعا برئاسة رئيس الأمن العام للوقوف على آخر تجهيزات مشروع مركز الإسعاف الوطني المنامة في 24 فبراير/ بنا / تنفيذا للمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني، عقدت لجنة الإسعاف الوطني، اجتماعا برئاسة سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام للوقوف على آخر التجهيزات، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى إدارة عملية الإسعاف من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة.





وفي مستهل الاجتماع، أعربت لجنة الاسعاف الوطني عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، على صدور المرسوم الملكي بإنشاء وتنظيم مركز الاسعاف الوطني، والذي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ويعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين، انطلاقا من الأهداف السامية للمشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى.



وأشاد رئيس الأمن العام رئيس لجنة الإسعاف الوطني ، بالتوجيهات الحثيثة لمعالي وزير الداخلية بشأن تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال طب الطوارئ بالإضافة إلى مواكبة التقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة.



وشدد رئيس الأمن العام على أهمية الانتهاء من استكمال التشريعات والتعليمات التنظيمية وكافة المراحل التنفيذية وفق المواعيد المقررة والوقوف على جميع التجهيزات والمنشآت الخاصة بمحطات الإسعاف والآليات المطلوبة للتشغيل وتطوير الموارد البشرية اللازمة وكذلك خطط التدريب، كون وزارة الداخلية بصدد البدء بمرحلة التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.



وتم خلال الاجتماع ، الاتفاق على ضرورة تقديم المقترحات النهائية لطرحها على الجهات الخارجية للتعاون في تنفيذ المشروع ، ومنها المجلس الأعلى للصحة والمستشفيات ، بالإضافة إلى متابعة الأمور المتعلقة بالاتفاقيات المحلية والدولية بشأن المشروع.







ن.ع/م.ح.



بنا 1525 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/02/24 - 30 : 06 PM