قيادة خفر السواحل تدعو أصحاب السفن الصغيرة غير المسجلة للإسراع بتقديم طلبات التسجيل المنامة في 24 فبراير / بنا / تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة، دعت قيادة خفر السواحل، أصحاب السفن الصغيرة غير المسجلة، والتي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طن، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لدى شعبة التسجيل والترخيص بقيادة خفر السواحل.







وأشارت قيادة خفر السواحل إلى أن السفن الواجب تسجيلها، بناءً على القانون المذكور، هي القوارب، اليخوت، الدراجات المائية، القوارب الشراعية، العائمات، بجميع الأطوال.



خ ب ف/م.ح.



بنا 1424 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/02/24 - 33 : 05 PM