وزيرة الصحة تبحث تعزيز مجالات التعاون مع رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب المنامة في 24 فبراير/ بنا / استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتبها في ديوان الوزارة مؤخراً رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي، وذلك لبحث مجالات تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.







وفي بداية اللقاء، رحّبت الوزيرة بالنائب عباس الماضي، وأثنت على الجهود التي يبذلها مع أعضاء مجلس النواب بما يخدم المجتمع البحريني، وأكدت في الوقت نفسه دعمها ومساندتها لكافة الأمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، متمنيةً لأعضاء المجلس النيابي التوفيق والسداد فيما يقومون به لخير مملكة البحرين وشعبها.



وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مشروع النظام الصحي، الذي سيتم تطبيقه في مملكة البحرين وسيحقق نقلة نوعية في الجانب الصحي من خلال رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، والذي يعمل عليه المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. كما تم التطرق إلى قانون الصحة العامة الذي من المؤمل إقراره قريباً. كما نقل النائب الماضي عدد من احتياجات المواطنين الصحية، ووعدت بمناقشتها مع الجهات المعنية وتنفيذ الممكن منها لما يصب في مصلحة المرضى والمترددين على الخدمات الصحية.



وفي ختام اللقاء، قدم النائب الماضي خالص الشكر والتقدير للوزيرة على حسن الاستقبال وعلى المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها، وأشاد بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصحة من أجل تقديم خدمات صحية متميزة للمجتمع البحريني.



ن.ع/م.ح.



بنا 1423 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/02/24 - 27 : 05 PM