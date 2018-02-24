الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد يطرح رؤية ومواقف البحرين في هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي ببروكسل بروكسل في 24 فبراير / بنا / عقد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية اجتماعات مع مسؤولين بهيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور سعادة السفيرة الدكتورة بهية الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى بلجيكا، والشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة مديرة إدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية.







وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلال لقائه السفير كولن سكيكلونا، المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة، عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، مستعرضًا سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التعاون والتفاهم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على التزام مملكة البحرين الثابت بحماية وصون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة حققت إنجازات رائدة في احترام الحريات الأساسية والعدالة وسيادة القانون، وفقًا لمبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور.



وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن إصدار الاتحاد الأوروبي بيانات لا تعكس الواقع حول الشؤون الداخلية للمملكة وقضايا فردية يعد أمرا غير مقبول، ويؤثر سلبيا على العلاقات الثنائية، مشددًا على أن المملكة دولة قانون ومؤسسات، ويكفل دستورها كافة الحقوق والضمانات.



وتطرق الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى قرار إدراج مملكة البحرين في القائمة الأوروبية للجهات غير المتعاونة في المسائل الضريبية، معرباً عن استياء المملكة تجاه هذا القرار نظراً للاعتراف الدولي بقوة وشفافية أنظمتها المالية، مؤكدا على التزام مملكة البحرين بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية، خاصة أن المملكة وقعت في 29 يونيو 2017 اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. وقد باشرت المملكة التصديق على الاتفاقيتين وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها، مطالبا الاتحاد الأوروبي بضرورة تصحيح هذا الإجراء غير المبرر في القريب العاجل.



ومن جهته، أشاد السفير كولن سكيكلونا بالتعاون البناء والمثمر بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مؤكداً أن تعزيز هذا التعاون من شأنه الارتقاء بمستوى العمل الثنائي، منوهاً إلى ما تبذله المملكة من جهود كبيرة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.



كما اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مع السفير والتر ستيفنز، رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مناقشة التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك التدخلات الإيرانية والقطرية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة بما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وانتشار الإرهاب.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تبذل جهودا متواصلة من أجل تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وهذا الأمر يتطلب عملا متكاملا من الجميع، بما يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، من مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية.



واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في إرساء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والرخاء، بفضل المشروع الإصلاحي الشامل.



ومن جانبه، أعرب السفير ستيفنز عن قلق اللجنة السياسية والأمنية تجاه الأنشطة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية، مشيدا بالتعاون القائم مع مملكة البحرين كدولة مسؤولة في منطقة الشرق الأوسط.





خ ب ف/م.ح.



بنا 1419 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/02/24 - 24 : 05 PM