وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يلتقي كبار قيادات ومسؤولي حلف شمال الأطلسي بروكسل في 24 فبراير / بنا / عقد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعات ولقاءات عمل مع كبار المسؤولين بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).



والتقى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة خلال زيارته لمقر المنظمة، الأمين العام لحلف "ناتو" سعادة السيد ينس ستولتنبرج، حيث أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والمتنامية بين مملكة البحرين وحلف "ناتو"، وما تتسم به من تطور مستمر بناء على رغبة متبادلة لسيادة الأمن والرخاء.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع حلف "ناتو" في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون التي انضمت لها المملكة في عام 2004، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الحلف في حفظ السلم والأمن الدوليين، منوهًا بالتعاون القائم بين المملكة و"ناتو" في مكافحة (الإرهاب، والقرصنة، والجريمة المنظمة) إلى جانب التعامل مع الأزمات.



وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى انضمام مملكة البحرين لبرنامج "الشراكة والتعاون الفردي" مع الحلف للفترة من 2016 – 2018 بهدف تعزيز الحوار، ووضع الآليات والاستراتيجيات الفعالة للتعاون المشترك.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين من أكثر شركاء الحلف فعالية في مكافحة الإرهاب، مبينا أن هناك مجالات مهمة يمكن أن تكون أرضية مشتركة للتعاون البناء خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار منظور جديد للتعاون قادر على تحديد الأولويات الأمنية، وتفعيل مجالات التعاون.



وأشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بالجهود التي يقوم بها الأمين العام وحلف "ناتو" في تنمية العلاقات مع مملكة البحرين، وتطوير التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة.



ومن جانبه، أعرب الأمين العام للحلف عن سعادته بزيارة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية لمقر الحلف، مؤكدًا تقديره للدور الذي تقوم به مملكة البحرين من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، وكذلك اهتمام المملكة بالتعاون مع حلف "ناتو"، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



كما اجتمع سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بسعادة نائب الأمين للحلف السيدة روز جوتمولر، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، وظاهرة الإرهاب والتطرف، والدول والجهات الداعمة لها، الأمر الذي يتطلب استمرار المشاورات السياسية، وطرح مسارات جديدة للتعامل مع الأزمات.



وتناول وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية موضوع الخطر القائم من استمرار إيران في تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية، كتهديد مباشر للمنطقة والمجال الحيوي لحلف "ناتو" إلى جانب دور المليشيات والشبكات المسلحة في تهديد الأمن الإقليمي.



وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن تعزيز الحوار السياسي سوف يسهم في فهم أفضل للاحتياجات الاستراتيجية الأساسية، والمساعدة في بناء القدرات وفق شراكة أمنية فاعلة، مشيدًا في هذا الصدد، بالخطوة المتمثلة في تأسيس "المركز الإقليمي لمبادرة إسطنبول للتعاون" بدولة الكويت الشقيقة، باعتباره نقطة انطلاق مهمة في مسيرة التعاون المشترك.



ومن جانبها، ثمنت نائب الأمين للحلف روز جوتمولر، الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين كشريك فاعل في مكافحة الإرهاب، ودورها الحيوي في نشر السلام بالمنطقة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص، وآفاق التعاون المثمر بين المملكة والحلف خلال الفترة المقبلة.



وشارك سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في جلسة اللجنة السياسية بحلف "ناتو"، مع سعادة السيد جيمس أباتوراي نائب مساعد الأمين العام للحلف للشؤون السياسية والسياسة الأمنية وأعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة آليات تطوير التعاون بين مملكة البحرين والحلف، والتطورات السياسية والإقليمية موضع الاهتمام المشترك.



وقدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية موجزاً عن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والتحديات الأمنية الناشئة والممتدة، مبينا أن مملكة البحرين تتبني رؤية منفتحة للإسلام الوسطي المعتدل تقوم على إدارة التنوع في إطار الوحدة، ولديها نموذج ديمقراطي متطور يرتكز على نهج إصلاحي شامل يقوده بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لترسيخ أسس الدولة المدنية العصرية، مبينًا أن المملكة تدرك أهمية المكافحة الشاملة لخطر الإرهاب خاصة أن هناك دولا تقوم بدعم وتمويل جماعات وخلايا الإرهاب، وتوفير ملاذات آمنة لها، كوسيلة لتحقيق أغراضها في محاولة السيطرة على مقدرات المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية إنشاء "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" والذي جاء تأسيسه استجابة للتحديات الأمنية المتصاعدة، ويعكس رغبة أكثر من أربعين دولة عضو، لتكوين جبهة موحدة ضد تهديدات الإرهاب.



وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن ردع واحتواء المجتمع الدولي للممارسات الإيرانية العدائية التي تنتهك القانون الدولي، ووقف السلوك القطري غير المسؤول في زعزعة الأمن والاستقرار، سيمثل خطوة حاسمة وضرورية في سبيل القضاء على آفة الإرهاب.



خ ب ف/م.ح.



بنا 1400 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/02/24 - 25 : 05 PM