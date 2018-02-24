وزير الأشغال: مشروع "المحرق الدائري" يوفر مداخل آمنة وسريعة إلى الحد والدير وسماهيج وقلالي المنامة في 24 فبراير/ بنا / قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف بزيارة إلى موقع العمل بمشروع توسعة شارع المحرق الدائري (المحصور بين تقاطع الحد وتقاطع مدخل أمواج وقلالي) يرافقه رئيس قسم المشاريع الخاصة م. محمد محسن وعدد من مهندسي الوزارة حيث اطلعوا على مراحل سير العمل إذ بلغت نسبة الانجاز 75%.







وكشف م. خلف إن هذا المشروع يتضمن توسعة شارع المحرق الدائري في الجزء الممتد من مدخل جزيرة أمواج إلى مدخل الحد من مسارين في كل اتجاه إلى 3 مسارات في كل اتجاه، ليتناسب مع التطور الحالي على الجزء الشمالي والجنوبي من هذا الشارع، ويبلغ طول هذه المرحلة من مشروع توسعة شارع المحرق الدائري 3 كيلومترات، كما سيتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع الحد وإنشاء مدخل جديد شرق التقاطع يؤدي الى المجمعات الاستثمارية والتجارية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تطوير الاشارة الضوئية الحالية، وتركيب إنارة جديدة للشارع تتناسب والتغييرات المقترحة، وتطوير نظام مصارف مياه الأمطار، وأعمال الحماية لشبكة الخدمات التي قد تتأثر بهذه التغييرات، وتركيب حواجز للمشاة لضمان سلامتهم اثناء عبور الشارع، وقد بدأ العمل في المشروع منذ 15 فبراير الماضي ويقوم بأعمال المقاولة في المشروع شركة (داون تاون للمقاولات) بكلفة 1.870.330 دينار، ويشرف على الاعمال الانشائية مجموعة من مهندسي وزارة الاشغال.



وخلال الجولة أشاد م. خلف بهذا المشروع الذي من أهدافه توفير مداخل آمنة وسريعة إلى القرى المتاخمة له (الحد - الدير، سماهيج، قلالي) وكذلك لمداخل ومخارج المشاريع الاسكانية الاستثمارية مثل أمواج، دلمونيا وديار المحرق، كما أن هذا المشروع يمثل امتداداً إلى جسر المحرق الرابع الرابط بين البسيتين وديار المحرق، وتمثلت أعمال المشروع في إنشاء الحواجز الخرسانية لضمان السلامة المرورية على الطريق والتي على ضوئها تم البدء في رصف المسار الثالث، كما يتم تطوير تقاطع شارع الحد الحالي من خلال العمل على إنشاء مدخل جديد إلى المنطقة الصناعية في الحد.



وقد وجه وزير الاشغال مقاول المشروع بضرورة الالتزام بالاتفاق الزمني الخاص بالتنفيذ وزيادة أوقات العمل في الموقع مع مضاعفة أعداد العمال بما يضمن سرعة التنفيذ والانجاز حيث أن هذا الشارع يشكل معبراً حيوياً للآلاف من المركبات ومستخدمي الطريق طوال ساعات اليوم.



وكانت وزارة الأشغال قد قامت بدارسة الحركة المرورية على امتداد شارع الحوض الجاف والذي تم تطويره مؤخراً ضمن سلسلة من الدراسات التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى أداء شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية على جميع طرق وشوارع المملكة، وأوضحت هذه الاحصائيات المرورية بأن معدل المرور اليومي علي الشارع المذكور بلغ 30970 مركبة من الاتجاهيين، ووفر مدخلاً إضافيا الى قرى المحرق الشمالية (قلالي، سماهيج، الدير) حيث بلغ حجم المرور الداخل والخارج من تقاطعه مع مدخل قرية قلالي 9293 مركبة وبلغ 3316 مركبة عند تقاطعه مع مدخل قرية سماهيج، اما عند قرية الدير فقد بلغ حجم المرور اليومي 5132 مركبة.



ومن المتوقع الزيادة في حجم المرور الداخل إلى القرى مستقبلاً عبر هذا الشارع الجديد وذلك تزامناً مع التطور والنمو العمراني بالمنطقة، وبذلك فإن تنفيذ امتداد الحوض الجاف (المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري) قد وفر بديلاً مناسباَ لشارع ريا حيث توضح الإحصائيات أن معدل المرور اليومي المتجه من وإلى القرى الثلاثة قد وصل إلى قرابة 18 ألف حركة يومية.



الجدير بالذكر بأن الوزارة تحرص على رفع مستوى أداء شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية على جميع طرق وشوارع المملكة، حيث قامت الوزارة بدراسة وتوفير بدائل للوصول إلى القرى (الدير، سماهيج وقلالي)، حيث تم تطوير امتداد شارع الحوض الجاف في الجزء الواقع ما بين تقاطع الحد وتقاطع قلالي بطول قدره 2 كيلومتر وتوسعته كشارع مزدوج ذو مسارين في كل اتجاه مع امكانية اضافة مسار ثالث مستقبلا في كل اتجاه وتوفير مستلزمات السلامة المرورية من علامات مرورية وحواجز السلامة.



ن.ع/م.ح.



بنا 1350 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/02/24 - 11 : 05 PM