في محاضرة نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.."الإسكان" تتجاوب واستفسارات المواطنين حول مزايا بمراكز محافظة المحرق الاجتماعية المنامة في 24 فبراير / بنا / شاركت وزارة الإسكان المواطنين الحديث حول برنامج مزايا للسكن الاجتماعي والرد على كافة استفساراتهم بشكل ٍ مباشر ورصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم للتوسع في البرنامج، وذلك في محاضرة نظمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمركزيْ المحرق، وابن خلدون الاجتماعييْن على مدار يومين متتاليين.



وأكدت وزارة الإسكان أن مشاركتها في هذه المحاضرة تأتي في إطار حملة الوزارة التثقيفية لتعريف المواطنين عن ماهية البرنامج وامتيازاته التي تعد أبرزها في حصولهم على خدمة إسكانية فورية تمنحهم امتياز اختيار الوحدة السكنية التي تناسب احتياجاتهم، من حيث الحجم والتصميم والموقع، كل ذلك وفق إجراءات مبسطة تستغرق فترات زمنية قصيرة للغاية.



وأشارت إلى أن هذا البرنامج يعد اليوم من أكثر الخدمات الإسكانية رواجًا بعد أن أظهرت الإحصاءات تأهيل أكثر من 6000 مواطن للاستفادة من البرنامج وانتفاع أكثر من 2500 مواطن فعليًّا منذ العام 2014، مضيفةً هذا وأنه يُسهم بشكلٍ مباشر في التَّوسع بالخيارات المطروحة للخدمات الإسكانية بما يخدم الملف الإسكاني، فضلاً عن تأصيل مبدأ الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص مما ينعكس إيجابًا في وفرة الخدمات الإسكانية وحجم المنتفعين منها.



وتابعت أن وزارة الإسكان تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال ما تقدمه من خدمات وبرامج اسكانية وحلول خلاقة تتبنى بكل احترافية وكفاءة رسم وتنفيذ المنهجية الاسكانية المستدامة، لتوفير السكن الملائم للمواطن البحريني من ذوي الدخل المحدود، بما يُجسد توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى خلق بيئة من الاستقرار والسكينة للأسر البحرينية.



يذكر، برنامج "مزايا" هو خدمة إسكانية تتمثل في الدعم الذي تقدمه الوزارة عن طريق حصول المنتفع بالبرنامج على تمويلٍ مصرفي من البنك المشارك لغرض شراء مسكن، ويسدد المنتفع ما نسبته 25% من دخله كقسط شهري، فيما تلتزم الحكومة من خلال الوزارة بتوفير الدعم المالي الحكومي الذي يغطي باقي قيمة الأقساط الشهرية لدى البنك الممول.







خ ب ف/ع ذ



بنا 1204 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/02/24 - 12 : 03 PM