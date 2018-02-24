مؤسسة المبرة الخليفية تعلن عن بدء مرحلة التسجيل في برنامج رايات للمنح الدراسية المنامة في 24 فبراير/ بنا / أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن بدء مرحلة تقديم الطلبات في برنامج رايات للمنح الدراسية للسنة الدراسية المقبلة 2018-2019 الذي يأتي بالتوافق مع رؤية المؤسسة الرامية إلى تمكين الشباب البحريني من تحقيق التميز والوصول إلى طموحاتهم ومنحهم المزيد من الفرص لمواصلة تعليمهم الجامعي وخلق جيل واعٍ ومثقف متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على مواجهة التحديات للإسهام الفاعل في المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور.

وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المبرة الخليفية عن بالغ سعادتها بفتح باب التسجيل لبرنامج رايات للمنح الدراسية خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً سموها أن إقبال المزيد من الطلبة البحرينيين للحصول على مؤهل جامعي، يبشر بجيل قادم من الشباب الواعي والمثقف، مشيرة سموها الى ان اهداف مؤسسة المبرة الخليفية تتركز بشكل أساسي على دعم الطلبة وتشجيعهم للاستفادة من مختلف الأنشطة والمبادرات المقدمة، وضمان تطورهم الشخصي على كافة الأصعدة ليكونوا قادرين على بناء نهضة الوطن ومستقبله.

ومن المزمع أن تستمر مرحلة التسجيل على مدار شهر كامل خلال الفترة ما بين 1 و31 مارس 2018، وسيقدم البرنامج هذا العام 40 منحة في الجامعات الشريكة للحصول على درجة البكالوريوس وهم جامعة البحرين وبوليتكنيك البحرين.

ويمكن للراغبين في التقديم لبرنامج رايات للمنح الدراسية ملء استمارة التقديم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، حيث ستتم عملية اختيار الطلبة بعد اجتياز المتقدمين لعدد من المراحل، وسيتأهل المتقدمين بناءً على التحصيل الأكاديمي والحصول على نسبة عالية في الاختبار المقدم من قبل المؤسسة واجتياز المقابلة الشخصية وبالاضافة الى الأعمال التطوعية المقدمة.

يشار الى ان برنامج المنح الدراسية "رايات" طرح في العام 2011 ليكون برنامجاً شاملاً ومتكاملاً يساهم في مجال التعليم وتنمية المهارات الشخصية للشباب البحريني حيث يوفر البرنامج منح دراسية للطلبة للالتحاق بإحدى الجامعات المعتمدة في مملكة البحرين، الى جانب تقديم العديد من المزايا منها حوافز مالية وورش عمل وفرص تدريب في القطاعين الحكومي والخاص. ويقدم كذلك فرصاً لتعزيز ثقافة "المسؤولية المجتمعية"، وذلك من خلال غرس قيمة التطوع وخدمة المجتمع، في بيئة داعمة ومشجعة.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1036 جمت 24/02/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/02/24 - 59 : 01 PM