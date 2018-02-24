​​سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من سمو الأميرة سبيكة المنامة في 23 فبراير/ بنا / تلقى صاحب ​السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وذلك ردا على برقية سموه المهنئة بنجاح معرض البحرين الدولي للحدائق.



وفيما يلي نص البرقية :



صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظكم الله



ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،





تلقينا بكثير من الشكر والتقدير برقية سموكم المهنئة بنجاح أعمال معرض البحرين الدولي للحدائق لهذا العام، والذي يحظى برعاية سامية وكريمة من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، كملتقى سنوي يجمع المهتمين بالشأن الزراعي من شتى إنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الحيوي.



ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب عن بالغ امتناننا لما تولونه من متابعة طيبة وحثيثة لأعمال المعرض، نجد انعكاسها واضحاً على قدرة هذا الحدث الدولي والقائم على جهود وطنية، بأن يروج لمملكة البحرين ويساهم في توضيح انجازاتها في مجال التنمية الزراعية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وبما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، متطلعين بهذا الصدد إلى استمرار أوجه الدعم والشراكة بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وكافة مؤسسات الدولة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد المفدى وتلبيةً لتطلعاته النيرة لكل ما يعود بالنفع على الوطن وأهله الكرام.



ختاماً، نكرر لسموكم الشكر والتقدير على تهانيكم الكريمة، مع تمنياتنا لمساعيكم المخلصة في خدمة مملكة البحرين وشعبها بدوام التوفيق والسداد.





ودمتم في حفظ الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،





والدتكم/ سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة



رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي



ن.ع/س.ي



بنا 2016 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/02/23 - 24 : 11 PM