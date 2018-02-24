سمو محافظ الجنوبية يستقبل في ( براحة الخير) سمو رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة المنامة في 23 فبراير/ بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اخيه سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة حيث حرص سموه على حضور اليوم الأول من الفعالية الخيرية ( براحة الخير ) لما لها من اهداف انسانية وخيرية نبيلة تعود بالنفع والفائدة على المجتمع .







وثمن سمو المحافظ زيارة اخيه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وما تمثله من دعم ومساندة للفعاليات والأنشطة الخيرية التي تقيمها المحافظة الجنوبية .



كما قام سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بجولة في أركان الفعالية اطلع من خلالها على ما تتضمنه (براحة الخير) من مشاريع ومحلات تجارية بارزة واركان للوزارات المشاركة والتي تصب جميعها لصالح دعم الجمعية البحرينية لمكافحة السرطان مشيداً سموه بما شاهده من تنظيم عالي المستوى وجودة متميزة في نوعية الجهات المشاركة .





ن.ع/س.ي



بنا 1825 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/02/23 - 40 : 09 PM