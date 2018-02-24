محافظ الجنوبية يفتتح فعالية "براحة الخير" ويؤكد نهج المحافظة في إقامة الفعاليات التي تعود بالخير على المجتمع المنامة في 23 فبراير/ بنا / افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية اليوم فعالية (براحة الخير) بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم و سعادة المهندس عصام عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين وذلك في الساحة المقابلة لزاوية المطاعم للجامعة الملكية للبنات والعائد ريعها لصالح الجمعية البحرينية لمكافحة السرطان.







وقام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بقص شريط الافتتاح ايذاناً بانطلاق الفعالية ثم قام بجولة بدءا من محل الجمعية البحرينية لمكافحة السرطان مروراً بالمحلات المشاركة حيث تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على صعيد المحافظة الجنوبية وبمبادرة استثنائية ضمن رؤية المبادرات التي تنتهجها المحافظة الجنوبية ذات الابعاد الخيرية والعائدة على المجتمع بالنفع والفائدة دون مكاسب اخرى.



واكد سمو محافظ الجنوبية على حرص المحافظة في دعم ونشر الخير عبر مختلف الفعاليات والأنشطة والتي من شأنها ترك الأثر البالغ والبصمة الواضحة في تعزيز قيم التكافل والتطوع من اجل العطاء والخير للوطن واهله سواء كانت على مستوى مؤسسات مجتمع مدني او افراد، مشيراً إلى ان المحافظة الجنوبية عامره بالمساحات والمقاصد التي يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل لإقامة الفعاليات والأنشطة ذات الأبعاد السياحية الهادفة والأنشطة الإنسانية الخيرية النافعة.



واكد سموه سعي المحافظة في الوصول الى الريادة وان تكون مثالية في استثمار ما تزخر به من معالم وصروح تاريخية وترجمتها الى مبادرات نافعة وجاذبة تجعلها الخيار الاول والأبرز بين محافظات المملكة .



وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بحرص الجهات المشاركة من مشاريع صغيرة وناشئة ومحلات تجارية بارزة التواجد ودعم العمل الخيري من خلال هذه الفعالية، موجهاً شكره وتقديره للجهات الحكومية المشاركة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وإدارة الاعلام الامن بوزارة الداخلية، مؤكداً سموه ان التنوع والحجم المميز من جودة المشاركات في الفعالية يضفي طابعاً فريداً وخاصاً للأهالي في الاستفادة والاستمتاع بما تقدمه تلك الجهات دون عناء الخروج إلى خارج نطاق المحافظة الجنوبية.



تجدر الإشارة إلى ان الفعالية تستمر من الفترة 23 فبراير لغاية 3 مارس بواقع كل جمعة وسبت ويعود ريعها للجمعية البحرينية لمكافحة السرطان، وتعتبر الجامعة الملكية للبنات وبلدية المنطقة الجنوبية وشركة فيفا البحرين وشركة ترتيب وشركة يورو موتورز من الجهات الداعمة والمساندة لهذه الفعالية خاصة مع تخصيص عروض ومزايا مقدمة من قبل الشركات كجزء مباشر في ريع جمعية البحرين لمكافحة السرطان.





ن.ع/س.ي



بنا 1819 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/02/23 - 28 : 09 PM