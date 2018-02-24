جلالة الملك يتلقى برقية شكر جوابية من سمو الأميرة سبيكة المنامة في 23 فبراير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ، برقية شكر جوابية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، وذلك ردا على برقية جلالته المهنئة بنجاح معرض البحرين الدولي للحدائق ، وفيما يلي نص البرقية :







سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظكم الله ورعاكم



ملك مملكة البحرين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،



تلقينا ببالغ الشكر وخالص التقدير برقيتكم الكريمة المهنئة بنجاح أعمال معرض البحرين الدولي للحدائق للعام 2018، الذي يقام سنوياً برعاية كريمة من لدن مقامكم السامي، وبتنظيم من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة.



ويشرفنا بهذه المناسبة أن نعرب لجلالتكم عن بالغ امتناننا لما تشهده خطط وأهداف المبادرة الوطنية من دعم ملكي نعتز به أشد الاعتزاز، ونحرص من خلالها على تلبية تطلعاتكم السامية للارتقاء بالقطاع الزراعي، والمحافظة على تقاليد تاريخية عريقة رصدتها مسيرة التنمية الزراعية في مملكة البحرين، والتي تأسست على يد حكام البحرين الكرام منذ أكثر من سبعين عام، وكان من بين تلك الجهود البارزة، إسهامات جلالتكم الكبيرة لاستدامة هذا التطور والنماء بما يتناسب مع ما تشهده البلاد من نهضة وطنية رفيعة تستمد قوتها من رؤية ملكية سباقة، وتستند دعائمها على جهود أبنائها وبناتها.



ولا يسعنا في ظل ما تحظى به أعمال المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي من اهتمام ومتابعة شخصية من لدن جلالتكم، إلا أن نؤكد على التزامنا بتوجيهاتكم السديدة التي تنير لنا درب البذل والعطاء للوصول إلى ما تطمحون له من تنمية ورفعة لهذا المجال الهام. مؤكدين كذلك سعينا المستمر لتطوير أعمال المعرض كمنصة دولية متخصصة تروج لما يتحقق من إنجازات وطنية تتألق بتلك الروح البحرينية الطموحة التي تتحلى بها كوادرنا المتطلعة للنجاح والتميز وبما يبعث على الدوام بالفخر والاعتزاز.



ودمتم في حفظ الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



قرينتكم/ سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة



رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي







ن.ع/س.ي



بنا 1809 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/02/23 - 16 : 09 PM