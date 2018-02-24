سمو ولي العهد ​يبعث برقية تهنئة الى سمو الأميرة سبيكة بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للحدائق ​ المنامة في 23 فبراير/ بنا / بعث صاحب ​السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، برقية تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، وذلك بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للحدائق ، وفيما يلي نص البرقية :







صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة



قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله ورعاها



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يطيب لي أن أتقدم إلى سموكم الكريم بخالص التهاني والتبريكات على النجاح والتميز الذي حققه معرض البحرين الدولي للحدائق للعام 2018 والذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والذي بفضل جهود سموكم وحرصكم الدائم على تنمية القطاع الزراعي في المملكة أصبح هذا المعرض عنواناً للتميز والإبداع في مجال تبادل الخبرات والتجارب والابتكارات الزراعية الأمر الذي يسهم في مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي وتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء عبر ما يسهم به المعرض من تنمية مهارات ومعارف المهتمين بهذا القطاع من زوار ومشاركين من داخل وخارج المملكة.



كما نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكافة الجهود المبذولة في تحقيق هذا المعرض السنوي النجاحات المتوالية طوال السنوات الماضية منذ تأسيسه، والذي عزز من الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي كونه أحد القطاعات المهمة التي تسهم في دعم الاقتصاد والمحافظة على البيئة بزيادة المساحات الزراعية الخضراء وتعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأمن الغذائي عبر تشجيع المبادرات الناجحة في هذا المجال.



اسأل الله العلي القدير أن يوفق جهودكم وأن يكلل خطواتكم دائماً بالنجاح وان يمتع سموكم بالصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز.





ودمتم سموكم سالمين موفقين ،،،



ابنكـــم

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء





ن.ع/س.ي



بنا 1635 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/02/23 - 40 : 07 PM