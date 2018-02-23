وكالة الزراعة والثروة البحرية تدشن موقعها الإلكتروني لخدمة القطاع الزراعي المنامة في 23 فبراير/ بنا / دشنت وكالة الزراعة والثروة البحرية علي هامش افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق موقعها الجديد على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات ، لتسهيل عملية تصفح الموقع بالإضافة إلى استحداث العديد من الخدمات للمستخدمين مثل خدمة الرسائل القصيرة، وخدمة الواتس اب للتواصل المباشر مع المسؤولين والرد علي شكاوى واقتراحات المزارعين بالإضافة إلى ارتباط الموقع بعدد من الخدمات الإرشادية الزراعية التي ستجعل الموقع أكثر تفاعلا مع المستخدمين وأكثر خدمة لهم كما تم تصميم "تطبيق " للهاتف المحمول لدعم الخدمات التي يقدمها الموقع الإليكتروني لكافة المستخدمين.







وقال سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية أن تدشين هذا الموقع يأتي تحقيقاً لأهداف مبادرة صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في جعل الموقع مساهم في الترويج للمشروعات والفعاليات الزراعية وتعزيز ونشر الثقافة الزراعية بين المواطنين وتشجيعهم للإسراع في التنمية الزراعية ونشر قصص النجاح لتحفيزهم لإيلاء اهتمام اكبر بالزراعة والاستثمار الزراعي والحصول على كافة المعلومات المتخصصة والدقيقة بما يدعم جهود التنمية الزراعية والحيوانية والبحرية بالمملكة.



واضاف الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة انه تم التركيز على ان يكون الموقع الى جانب المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مركزا للمعلومات ومصدرا يعتد به للباحثين والمستثمرين في الحقل الزراعي منوها الى ان الموقع يتميز بالتحديث اللحظي لكل ما هو جديد في عالم الزراعة وربط الموقع بكبرى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي والحيواني والسمكي بجانب التواصل مع المزارعين والمشاتل والشركات العاملة في القطاع الزراعي وتقديم كافة المعلومات التي تتعلق بالأنشطة الخاصة بهم فضلا عن ربط الموقع مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة لتصبح اكثر تفاعلا كذلك دعم المادة الاخبارية الزراعية برسائل ناصية على الهواتف النقالة تصل الى كافة العاملين بالقطاع وللراغبين في العمل الزراعي .







ن.ع/س.ي



بنا 1518 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/02/23 - 23 : 06 PM