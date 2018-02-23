جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة الى سمو الأميرة سبيكة بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للحدائق المنامة في 23 فبراير/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ، برقية تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ، وذلك بمناسبة نجاح معرض البحرين الدولي للحدائق ، وفيما يلي نص البرقية :





صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.



بكل الاعتزاز والتقدير، نبعث إلى سموكم بخالص التهاني والتبريكات على النجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للحدائق للعام 2018 والذي تنظمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، معربين عن الشكر والتقدير لجهود سموكم الكريمة في إنجاح مثل هذه الأنشطة النوعية من المعارض المتخصصة والفعاليات التي تسهم في نهضة القطاع الزراعي وتكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء، وما تضمنه من اهداف وطنية وشعارات حضارية لدعم البيئة وتطوير عمليات الإنتاج الزراعي وتلبية متطلبات الامن الغذائي ورفع جودة حياة الانسان وفي الوقت ذاته تعزيز مكانة مملكة البحرين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.



كما يسرنا أن نعرب عن إعجابنا وتقديرنا بما يحققه هذا المعرض السنوي من نجاحات منذ تأسيسه، وما يشهده من حضور دولي متميز يعكس تقديرا واهتماما بقيمة المعرض ودوره في الحفاظ على البيئة، حيث لسموكم الدور الكبير في هذا الإنجاز في ظل ما تنهضون به من جهود وما تولونه من اهتمام بما من شأنه المساهمة بشكل فعال في تقدم الوطن وازدهاره.



أسأل الله العلي القدير أن يوفق جهودكم وأن يكلل خطواتكم والعاملين معكم دائما بالنجاح وان يمتع سموكم بالصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز، ودمتم سالمين.



حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين





ع.ر/م.ح.



بنا 1312 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/02/23 - 20 : 04 PM