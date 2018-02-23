سمو رئيس الوزراء يزور سوق البسطة في قرية جرافيتي.. ويشيد بالتنظيم المتميز للسوق المنامة في 23 فبراير/ بنا / لدى قيام سموه بجولة في سوق البسطة بقرية جرافيتي، أكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية الفعاليات التي تعمل على إبراز التراث البحريني وتعريف الأجيال بثرائه وتنوعه، ومنها سوق البسطة الذي اصبح علامة مميزة تعكس الهوية البحرينية الأصيلة.







وعبر سموه عن دعم وتشجيع الحكومة لمثل هذه المبادرات الهادفة التي تهيئ الفرصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتطور وتمكينها من القيام بدور اكثر حيوية في خدمة الاقتصاد الوطني.

ونوه سموه الى أهمية التوسع في اقامة وتنظيم الانشطة والفعاليات والاسواق التي توفر المجال للترويج لمنتجات الاسر المنتجة، ولاسيما من أصحاب المنتجات التراثية التي تعكس الهوية البحرينية الاصيلة.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قام بجولة اليوم الجمعة في سوق البسطة‫ 2018 في قرية "جرافيتي" بالمحافظة الجنوبية، اطلع سموه خلالها على أقسام السوق وما تشتمل عليه من منتجات وما تتضمنه من نشاطات ترفيهية واجتماعية.



‫وخلال الجولة، أشاد سموه بالتنظيم المتميز لسوق البسطة وهو ما يعكس حجم الجهود التي قامت بها اللجنة التنظيمية والفريق القائم على التنسيق للفعالية على مدى أسابيع، متمنيا سموه لجميع القائمين على السوق والمشاركين فيها النجاح والتوفيق.‬



واكد سموه ان انجاز السوق في وقت قياسي يؤكد مدى الكفاءة والقدرة على الانجاز والابداع، مشيدا سموه بما يتميز به الشباب البحريني من طموح ومثابرة وحرص على المشاركة في بناء مستقبل واعد لخير الوطن وازدهاره.



وشدد سموه على ضرورة مواصلة البرامج والفعاليات والأسواق المشابهة لسوق البسطة لما لها من اثر في تنشيط الحركة التجارية، وباعتبارها احد ادوات الجذب السياحي.

وقال سموه ان سوق البسطة بما يشتمل عليه من فعاليات متنوعة استطاع ان يغرس الفرح في نفوس العوائل البحرينية وان يوفر فضاءً للاسر المنتجة لان تقدم منتجاتها في موقع متميز يحظى باقبال كبير من المواطنين والسياح على حد سواء.



واشاد سموه بحرص مؤسسات المجتمع المدني على دعم ومساندة الانشطة والفعاليات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاسر المنتجة، الامر الذي يجسد اهمية دور هذه المؤسسات المساند لجهود الحكومة علي صعيد التنمية الشاملة.



وشدد سموه على اهمية دعم هذه الانشطة والفعاليات التي من شأنها ان توجه طاقات المواطنين ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية المجتمع.



واشاد سموه بجهود القطاع الخاص ممثلا في شركة سمحان القابضة التي استطاعت بناء قرية تراثية متكاملة لاستضافة السوق في قرية "جرافيتي" والتي تعد بمثابة صرح رياضي كبير يضاف الى العديد من المنشآت الرياضية التي تفخر بها مملكة البحرين.



ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى الاستمرار في تنظيم سوق البسطة في السنوات القادمة ورفده بالمزيد من البرامج الترفيهية والاجتماعية بما يحقق للسوق مزيدا من الجذب.



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على زيارته الكريمة وعلى ما يقدمه سموه من دعم واهتمام لمختلف المشروعات الوطنية الرائدة التي تسعى إلى تعزيز مسيرة المملكة ونهضتها، مشيدا بحرص سموه على اسناد الشباب البحريني ودعم مبادراتهم في مختلف المجالات.



وأكد ان زيارة سموه للسوق تعكس ما توليه الحكومة برئاسة سموه من دعم واهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز اسهامها في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في المملكة.



وقال ان زيارة سموه تعد دعما كبيرا لمضاعفة الجهود، ومصدر سعادة لجميع القائمين على السوق والمشاركين فيها، مضيفا ان سوق البسطة يشكل احد الاسواق المتميزة في المملكة والتي نجحت في نيل ثقة واقبال مختلف ابناء المجتمع.



ع.ر/م.ح.



بنا 1245 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/02/23 - 59 : 03 PM