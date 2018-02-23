يخدم 227 وحدة سكنية.. الأشغال: 60 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الطرق الرئيسية بمجمع 911 في الرفاع المنامة في 23 فبراير/ بنا / صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس سيد بدر علوي بأن العمل جاري في مشروع تطوير مجمع 911 بمنطقة الرفاع في المحافظة الجنوبية وذلك ضمن برنامج تطوير القرى والمناطق القديمة والذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن خطة إعادة إنشاء وتطوير الطرق والشوارع القديمة التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي في المناطق السكنية.

وذكر أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 60 %، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء حالياً من تنفيذ الجزء الأكبر من شبكة تصريف مياه الأمطار، وأن أعمال الرصف قيد التنفيذ حيث بلغت نسبة رصف طبقة الأسفلت الأولى بما يقارب 55%، كما تم الانتهاء من أعمال الانارة فيها، وجاري الآن العمل على استكمال الاعمال المتبقية ورصف طبقة الأسفلت النهائية وذلك بالتنسيق مع مقاول المشروع والجهات المختصة.



وأوضع علوي أن المشروع سيخدم ما يقارب 227 وحدة سكنية بالإضافة إلى 11 محل تجاري، حيث يتضمن تطوير الطرق الرئيسية ذات المسار الواحد في الاتجاهين والطرق الداخلية والممرات بمجمع 911 في الرفاع، بطول يبلغ حوالي 13 كيلومتراً طولياً، من خلال إعادة إنشاء البنية التحتية للطرق وذلك بإزالة طبقات الرصف القديمة ومواد الدفان غير الصالحة واعادة رصف الشوارع الرئيسية في المجمع بالأسفلت ورصف الطرق الفرعية والممرات والأرصفة الجانبية ومواقف السيارات بالطوب، بالإضافة الى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء قنوات أرضية للخدمات وذلك لتلافي قطع الأسفلت مستقبلاً إلى جانب تحويل الخطوط الكهربائية العلوية والأسلاك إلى أرضية، وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وتوفير متطلبات السلامة المرورية من خلال انشاء مرتفعات تخفيف السرعة وتركيب العلامات المرورية الإرشادية والتحذيرية لتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.



وأشار الى أن التطوير سيساهم في تسهيل انسيابية الحركة المرورية من خلال تنقل المواطنين والقاطنين من وإلى مساكنهم، بالإضافة الى زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وخلق بيئة آمنة لمستخدمي هذه الطرق.



الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على الشركة الشرقية لإنتاج الإسفلت والخرسانة، بتكلفة اجمالية تبلغ 1,094,175 ديناراً ( مليون وأربعة وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ديناراً)، كما تم التنسيق مع جميع الجهات الخدمية الأخرى والحصول على موافقتهم على أعمال التطوير.



ويأتي حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية من منطلق إيمانها بضرورة توفير خدمات عالية الجودة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين قاطني المنطقة بالتعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية والارشادية واتباع التحويلات المرورية أثناء فترة تنفيذ المشروع حفاظا على سلامتهم.



ع.ر/م.ح.



بنا 1055 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/02/23 - 51 : 02 PM