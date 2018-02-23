وزير شئون الكهرباء والماء يزور جناح هيئة الكهرباء والماء في معرض البحرين للحدائق المنامة في 23 فبراير/ بنا / صرح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بأن هيئة الكهرباء والماء تشارك في فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يقام برعاية كريمة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ورئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله ورعاها، وذلك خلال الفترة من 22 لغاية 25 فبراير 2018 بمركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار سلامة الغذاء وصحة الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي للحدائق، حيث قام الوزير ميرزا بزيارة جناح هيئة الكهرباء والماء في المعرض، وقال اننا ننتهز هذه الفرصة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان الى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على تفضله بالرعاية الكريمة لهذا المعرض السنوي الهام الذي يمثل دعماً كبيراً للقطاع الزراعي في مملكة البحرين ولا يفوتنا ان نشيد بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة ودعمها المستمر للنهوض بالقطاع الزراعي لمواكبة العملية التنموية التي تشهدها البحرين وتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.



وتابع الوزير ميرزا قائلاً بأن الهيئة تحرص على المشاركة في هذه المعرض السنوي لرفع نسبة الوعي وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك للموارد المائية لمختلف فئات الجمهور الكريم وتسليط الضوء على أهمية إتباع الطرق المثلى في استخدام المياه لكافة الأغراض وتجنب أساليب الهدر والاستنزاف لهذه الثروة، ومن خلال هذه المشاركة سوف يتم التركيز على أهمية إتباع أفضل السبل لاستخدام المياه داخل المنزل وإعادة تدويرها، حيث يحتوي جناح الهيئة على التمديدات المائية النموذجية السليمة داخل الوحدة السكنية من خلال مطبخ واقعي وحدائق منزلية تعتمد على أنظمة الري الحديثة وأجهزة الترشيد التي تساهم بصورة كبيرة في تخفيض معدلات استهلاك المياه وتحقيق وفورات مائية وبالتالي المساهمة في المحافظة على المياه وتخفيض كلفة الفاتورة الشهرية.



وذكرت هيئة الكهرباء والماء أنها تتطلع من خلال المشاركة إلى الالتقاء المباشر مع الجمهور الكريم من خلال تواجد المسئولين والمهندسين المختصين في ترشيد استهلاك المياه لتوجيه النصح والإرشاد للمستجدات في مجال ترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة وحمايتها للأجيال القادمة، كما تقوم بتوزيع الإصدارات التوعوية والإرشادية على الجمهور الكريم.















ع.ر/م.ح.



بنا 0757 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/02/23 - 25 : 02 PM