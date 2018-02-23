المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي المنامة في 23 فبراير/ بنا / استقبل الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفدا من موظفي مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يقومون بزيارة لمملكة البحرين، حيث رحب بهم وأشار إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، قدم الأمين العام شرحاً مفصلاً حول اختصاصات المؤسسة الوطنية لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بدورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة، فضلا عن دورها في التعاطي مع الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، منوها في ذات الوقت بالخطوات الايجابية التي اتخذتها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.



من جانبهم تقدم الوفد بالشكر الجزيل على حسن الاستقبال، وتقدم بجملة من التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة الوطنية، واختصاصاتها التي تعمل من خلالها، حيث اجاب الأمين العام عن جميع استفسارات وتساؤلات الوفد.



وتضمن برنامج زيارة الوفد جولة في أروقة مبنى المؤسسة الوطنية، حيث تم اطلاعهم على مركز الاتصال ومكتب استقبال الشكاوى، بالإضافة إلى مركز التدريب ومكتبة المؤسسة.





ع.ر/م.ح.



بنا 0744 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/02/23 - 07 : 11 AM