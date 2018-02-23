بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.. مكتب التربية العربي ينظم برنامجًا تدريبيًا حول معايير الترخيص للمدارس الخاصة المنامة في 23 فبراير/ بنا / نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع إدارة التدريب والتطوير المهني بوزارة التربية والتعليم برنامجًا تدريبيًا حول معايير الترخيص للمدارس الخاصة، بمشاركة عدد من المختصين بإدارتي التعليم الخاص ورياض الأطفال بالوزارة، وذلك على مدى يومين متتاليين بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.



وهدف البرنامج الذي قدمه كل من خبير برامج القيادة التربوية د. غانم البسطامي وخبير برامج الدمج والتعليم الشمولي د. محمد فتيحة، إلى تطبيق المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم بالمدارس الخاصة، بما يجعلها مدارس عصرية متكاملة قادرة على توفير أفضل فرص النمو والتعلم للطلبة بدءًا من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، من خلال إعداد دليل شامل لترخيص واعتماد المدارس الخاصة، يتضمن الأطر والموجهات العامة والشروط والإجراءات ومؤشرات الجودة، ويتصف بالمرونة والحداثة والموضوعية.



وتجدر الاشارة إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يحرص على تحقيق الاستفادة الميدانية في الدول الأعضاء من منتجات برامجه ومشروعاته، وقد سبق له أن أقام ثلاث ورش تدريبية خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين في مجالات الشراكة المجتمعية والقيادة المدرسية وتطبيق نماذج تربوية في مفاهيم التربية على المواطنة.



ع.ر/م.ح.



بنا 0709 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/02/23 - 13 : 10 AM