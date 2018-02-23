معهد البحرين للتدريب ينفذ برنامج تأهيل الفنيين بالمدارس الحكومية المنامة في 23 فبراير/ بنا / افتتح معهد البحرين للتدريب برنامجاً تدريبيًا لتأهيل شاغلي الوظائف الفنية بالمدارس الحكومية، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.

وخلال حفل الافتتاح، أكدت القائم بأعمال مدير عام المعهد د. سماح العجاوي أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات الفنيين والفنيات، لتأهيلهم لشغل وظائف مختلفة في مدارسنا الحكومية، وذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالارتقاء بكفاءة كوادرها البشرية لتواكب متغيرات العصر، مشيرةً إلى أن المعهد لا يألو جهدًا في تطوير وتنويع برامجه، وقد حصل على الإدراج المؤسسي ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.



ثم قدمت العجاوي عرضًا تضمن فلسفة المعهد ونظامه التدريبي والبرامج التي يقدمها، ومنها برنامج تأهيل شاغلي الوظائف الفنية بالمدارس الحكومية الذي يتضمن عدة برامج، منها: الدبلوما الوطنية في إدارة المختبرات، دبلوما تأهيل فنيي مصادر التعلم، وبرنامج الدبلوم المطور في تقنية المعلومات (الشبكات ونظم الدعم).



بعدها قدمت إدارة الموارد البشرية بالوزارة عرضًا حول قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وقدمت إدارة نظم المعلومات عرضًا حول دور الفنيين والفنيات في برنامج التمكين الرقمي في التعليم، كما قدمت إدارة التقنيات ومصادر التعلم عرضًا تعريفيًا بالإدارة ومهامها.



ع.ر/م.ح.



بنا 0708 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/02/23 - 12 : 10 AM