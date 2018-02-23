مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 23 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية اليوم:

/ جلالة الملك المفدى يحضر اليوم الختامي لكأس جلالته لبطولة الضاحية العسكرية (4 كم)



/ سمو الأميرة سبيكة خلال افتتاح معرض الحدائق تدعو إلى منتجات زراعية آمنة ذات جودة عالية

/ وزير الداخلية يبحث مع السفير الأردني عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

/ وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة

/ رئيس الأمن العام لوفد الشيوخ الأمريكي: إيران مستمرة في دعم وتمويل وتدريب الإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية في البحرين

/ وكيل الخارجية للشؤون الدولية: العلاقات البحرينية الأوروبية قوية ومتطورة

/ الشيخ سلمان بن عطية الله: افتتاح المجلس الوطني للأورام الشهر المقبل

/ البحرين تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في غـوطة دمشق

/ "الأعلى للمرأة" يبحث برامج تهيئة المرأة للانتخابات القادمة

/ إغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 30 لوحة

/ هيئة السياحة تعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام

/ معرض الحدائق يستقبل محبي البستنة والزراعة في يومه الأول

/ البحرين تشارك في مؤتمر وزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي بجدة

/ مليار دولار عوائد الفورمولا وان في البحرين خلال عشر سنوات

/ شركة نفطية عربية تجعل من البحرين مركزًا رئيسًا لها

/ إيرادات "بتلكو" ترتفع إلى 379.4 مليون دينار في 2017

/ السعودية تستثمر 64 مليار دولار في الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة

/ الرياض تطالب النظام السوري بوقف العنف في الغوطة الشرقية

/ الإمارات تطالب بهدنة فورية بعد تصاعد العنف في الغوطة

/ الجبير في البرلمان الأوروبي: أنتم لا ترون الجانب المظلم لقطر

/ مشاركة إسرائيليين في بطولة رياضية مدرسية بقطر تثير تنديدا على الإنترنت

/ ميركل تدعو إلى وقف مجزرة الغوطة

/ إيفانكا ترامب وجنرال كوري شمالي كبير إلى سيول











م.ح.



بنا 0549 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/02/23 - 09 : 09 AM