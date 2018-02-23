مطالعات الصحف في مملكة البحرين

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2018/02/23 - 09 : 09 AM
المنامة في 23 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز العناوين الصادرة في الصحف المحلية اليوم:
/ جلالة الملك المفدى يحضر اليوم الختامي لكأس جلالته لبطولة الضاحية العسكرية (4 كم)
/ سمو الأميرة سبيكة خلال افتتاح معرض الحدائق تدعو إلى منتجات زراعية آمنة ذات جودة عالية
/ وزير الداخلية يبحث مع السفير الأردني عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
/ وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة
/ رئيس الأمن العام لوفد الشيوخ الأمريكي: إيران مستمرة في دعم وتمويل وتدريب الإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية في البحرين
/ وكيل الخارجية للشؤون الدولية: العلاقات البحرينية الأوروبية قوية ومتطورة
/ الشيخ سلمان بن عطية الله: افتتاح المجلس الوطني للأورام الشهر المقبل
/ البحرين تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في غـوطة دمشق
/ "الأعلى للمرأة" يبحث برامج تهيئة المرأة للانتخابات القادمة
/ إغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 30 لوحة
/ هيئة السياحة تعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام
/ معرض الحدائق يستقبل محبي البستنة والزراعة في يومه الأول
/ البحرين تشارك في مؤتمر وزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي بجدة
/ مليار دولار عوائد الفورمولا وان في البحرين خلال عشر سنوات
/ شركة نفطية عربية تجعل من البحرين مركزًا رئيسًا لها
/ إيرادات "بتلكو" ترتفع إلى 379.4 مليون دينار في 2017
/ السعودية تستثمر 64 مليار دولار في الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة
/ الرياض تطالب النظام السوري بوقف العنف في الغوطة الشرقية
/ الإمارات تطالب بهدنة فورية بعد تصاعد العنف في الغوطة
/ الجبير في البرلمان الأوروبي: أنتم لا ترون الجانب المظلم لقطر
/ مشاركة إسرائيليين في بطولة رياضية مدرسية بقطر تثير تنديدا على الإنترنت
/ ميركل تدعو إلى وقف مجزرة الغوطة
/ إيفانكا ترامب وجنرال كوري شمالي كبير إلى سيول
م.ح.
بنا 0549 جمت 23/02/2018
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اخر تحديث : 2018/02/23 - 09 : 09 AM