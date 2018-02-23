الطقس في مملكة البحرين اليوم : غائم جزئيا يتحول إلى غائم في وقت لاحق من النهار مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة أحيانا المنامة في 23 فبراير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئيا يتحول إلى غائم في وقت لاحق من النهار مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة أحيانا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.



درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية.. والصغرى: 16 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمي 90 % والصغرى 30 %.





م خ



بنا 0344 جمت 23/02/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/02/23 - 50 : 06 AM