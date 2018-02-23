هيئة السياحة والمعارض تعلن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام المنامة في 22 فبراير/ بنا / دشن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بحضور كل من مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام الذي يستمر من 22 فبراير وحتى 10 مارس من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً في موقع الحديقة - مجمع الأفينيوز.

ويشارك في المهرجان أكثر من 70 مطعماً ومقهى الى جانب أفضل محلات ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات المحلية والمتاجر المتعلقة بصناعة المواد الغذائية وقطاع التغذية. ويقدم المهرجان الأطباق الشرق الأوسطية والغربية والآسيوية والهندية بالاضافة الى الأغذية الصحية والعضوية.



واشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الى ان استضافة هيئة البحرين للسياحة والمعارض للنسخة الثالثة من مهرجان البحرين للطعام، وغيرها من الفعاليات الفريدة والأنشطة المتميزة على مدار العام، تاتي في إطار الترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها مملكة البحرين، بالاضافة الى تعزيز النمو السياحي واستقطاب الزوار من داخل وخارج المملكة من مختلف الفئات والأعمار الأمر الذي يهدف الى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج الإجمالي، ويضع البحرين في مكانة متميزة تتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة.



واوضح الزياني ان المهرجان لن يكون مقتصراً على الأطعمة فقط، إذ ستصاحبه العديد من فعاليات الترفيه العائلي التي تحقق المتعة للزوار من جميع الأعمار من أبرزها عروض الطهو المباشر التي يقدمها الطهاة العالميين، وعروض حية لفرق موسيقية متنوعة، والألعاب المتنوعة وغيرها الكثير.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة: "في أعقاب نجاح النسخة الثانية من مهرجان البحرين للطعام، ارتأينا أن نطلق النسخة الثالثة لهذا العام بشكل أكبر وأفضل، حيث ازداد عدد المشاركين، وتنوعت الفعاليات أكثر لتلائم جميع أفراد العائلة.



ويعد المهرجان أحد أهم الفعاليات المندرجة تحت أجندة الهيئة لعام 2018 كونه يهدف الى استقطاب عشاق الطعام من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم الفرصة للمطاعم والمنافذ المشاركة لتسليط الضوء على منتجاتها مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية للطهي.



يجدر بالذكر أن مهرجان البحرين للطعام يأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.









م.ا.ب/س.ي



بنا 2021 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/02/22 - 56 : 11 PM