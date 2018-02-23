الشيخ سلمان بن عطية الله: افتتاح المجلس الوطني للأورام الشهر المقبل المنامة في 22 فبراير/ بنا / كشف قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة عن انطلاق اجتماعات المجلس الوطني للأورام والذي سيتم تدشينه رسمياً الشهر المقبل، في خطوة لاستثمار الخبرات الطبية المتوفرة في البحرين وجمعها في مجلس واحد يقدم الاستشارة الطبية وخطة العلاج للمصابين الجدد بالأورام في البحرين.



وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنــا) :" أطلقنا مشروعاً جديداً في البحرين يتعلق بإنشاء المجلس الوطني للأورام والذي سيعنى بمتابعة ومناقشة الحالات الجديدة المصابة بالأورام. إن مجالس الأورام معمول بها في كثير من الدول وأثبتت نجاحها، وما لدينا في البحرين هو لجان تعمل في كل مستشفى على حده، و ما قام به مستشفى الملك حمد الجامعي هو جمع تلك الخبرات من مختلف التخصصات والمستشفيات في مجلس واحد لضمان الفائدة القصوى التي ستعود بالتالي على المريض".



وأضاف:" لقد أقرّ المجلس الأعلى للصحة هذا المجلس ووضع له قانوناً ينظم سير العمل فيه، ومن خلال هذا المجلس ستناقش كل حالات الأورام الجديدة التي ترفع إلينا من خلال الطبيب المعالج، من أجل ضمان حصول المريض على أفضل السبل العلاجية المتكاملة حسب توصيات الأطباء المختصين كل بحسب مجاله.



من جهته ، أشار مدير مركز الملك حمد للأورام الدكتور الياس فاضل إلى أن المجلس الوطني للأورام المزمع افتتاحه الشهر المقبل يأتي كحلقة وصل بين الكفآت الطبية المتخصصة و المريض من خلال الطبيب المعالج الذي سيبقى المسؤول الأول عن تطبيق الخطة العلاجية و ما قد يتأتى عنها من مفاعيل.



وقال :" سينظم المجلس الوطني للأورام اجتماعين أسبوعياً في مستشفى الملك حمد الجامعي و مركز الملك حمد للأورام، يناقش فيهما حالات الأورام المشخّصة في البحرين ضمن فريق من الاستشاريين من مجالات متعددة كالجراحة، الأشعة التشخيصية، الأشعة العلاجية، العلاج الكيماوي، الطب النووي و دراسة الأنسجة على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف:" الهدف من ذلك هو الخروج بخطة علاجية متكاملة و منسقة بين أعضاء الفريق الطبي المعالج قبل الشروع بالعلاج. و أكد على السعي من خلال المجلس الوطني للأورام على بناء ثقافة البيئة العلمية.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1659 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/02/22 - 12 : 10 PM