معرض البحرين الدولي للحدائق يحظى باهتمام كبير من قبل الزوار والمهتمين المنامة في 22 فبراير / بنا / حظي معرض البحرين الدولي للحدائق هذا العام باهتمام كبير من قبل زواره والمهتمين بهذا الحدث السنوي والذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 22 الى 25 فبراير 2018، تحت شعار "سلامة الغذاء وصحة الانسان"، حيث قامت المبادرة الوطنية بتجسيد هذا الشعار من خلال الجناح العلمي الذي زود زواره بمعلومات عن تأثير المعاملات والممارسات ما قبل وبعد الحصاد على جودة المنتجات الزراعية وحث المزارعين على الالتزام بها لضمان سلامة وامان منتجاتهم الزراعية.



كما تم تخصيص مساحتي عرض في نفس الجناح، الاولى لوكالة الزراعة والثروة البحرية ممثلة في وحدة سلامة الاغذية وضبط الجودة والثانية لقسم مراقبة الأغذية ومختبر تحليل الاغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، حيث تم عرض الخدمات والجهود التي تقوم بها كلتا الجهتين لضمان سلامة وجودة المنتج الزراعي والفحوص المخبرية التي تقدم للتأكد من سلامة ومأمونية وصلاحية المواد الغذائية المحلية والمستوردة، كما قام عدد من الخبراء و المفتشين بالرد على أسئلة واستفسارات الجمهور بكل ما يخص السلامة الغذائية، وتوزيع مواد علمية مطبوعة خاصة بمواضيع السلامة الغذائية.



كما عرض جهاز أبوظبي لرقابة الأغذية في جناحه جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في مجال تحقيق سلامة الأغذية والأنشطة والخدمات التي يقدمها للمجتمع، وجهوده في توعية الجمهور بممارسات السلامة الغذائية، وركن خاص بالابتكار الزراعي، ونشر وتوزيع الكتيبات التوعوية، وعرض مرئي بشأن إنجازات الجهاز، وعروض أخرى عن مشروع سلامة زادنا الذي يتبناه الجهاز.



واستعرض مركز خدمات المزارعين بأبوظبي خلال مشاركته في المعرض أهم الجهود التي يبذلها في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتطبيق الممارسات الجيدة لما بعد الحصاد، واستعرض المكانة المرموقة التي حققها المنتج المحلي في إمارة أبوظبي تحت شعار العلامة التجارية "حصاد مزارعنا" والتي يهدف المركز من خلالها للارتقاء بمفهوم الترويج للمنتج المحلي وتعزيز مساهمته في السوق.



وتم تقديم ورش من قبل خبراء من شركات يونانية مشاركة في المعرض، بهدف تعريف الطهاة المحترفين من الفنادق العالمية واخصائي التغذية على الطرق الصحيحة لمعرفة جودة المنتجات الغذائية العضوية بحضور محكم دولي متخصص في تصنيف جودة الاغذية، بالاضافة الى حضور عدد من المستثمرين في مجال الاغذية بقصد ايجاد شراكات تجارية.



كما تم تفعيل شعار المعرض من خلال ورش العمل والمحاضرات التي تم تقديمها من قبل المهتمين والمختصين في مجال الاغذية من قبل خبراء ومتخصصين في مجال الاغذية العضوية كما تم تقديم برامج وانشطة ومحاضرات توعوية للأطفال عن سلامة الغذاء وصحة الانسان مع تقديم سلة تحتوي على أغذية صحية لكل طفل في جناح (حديقة خلاصي).



ونظم نادي البحرين للحدائق العديد من الدورات الزراعية في اليوم الاول من المعرض، حيث لاقت رواجاً من زوار المعرض من المهتمين بتصميم وتنسيق الحدائق وسيستمر حتى يوم السبت القادم.



وسيقدم المصمم أبوبكر فوفانا غدا الجمعة ورشة صباغة المنسوجات والأقمشة النيلية في تمام الساعة السابعة مساء، كما سيقدم المصمم والنحات البريطاني ديفيد هاربر ورشة متخصصة في تصميم الحدائق في تمام الساعة السابعة مساء من يوم السبت والدعوة مفتوحة للجمهور الكريم.



وقد كان لمشاركة الشركات المحلية والعالمية الأثر الطيب على الجمهور الزائر للمعرض، إذ مكنهم من التواصل المباشر مع العارضين الذين بدورهم قاموا بإثراء أجنحتهم بأحدث التصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها وعرض تجاربهم الناجحة بالإضافة إلى تقديم استشاراتهم وخدماتهم كما قاموا بعرض بعض العينات من منتجاتهم العضوية كالبذور والاسمدة والمبيدات والمنتجات الزراعية وغيرها.



وضم معرض هذا العام شركات من دول مختلفة منها فرنسا وايطاليا وهولندا واليونان، اليابان، المملكة المتحدة، الهند، روسيا، الصين، اندونيسيا، تركيا، مالي بالإضافة إلى شركات زراعية من دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية.



ع ع



بنا 1623 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/02/22 - 34 : 07 PM