سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل سعادة السفير كو هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين المنامة في 22 فبراير/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية اليوم سعادة السفير كو هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية وأهمية تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات لما فيه خير وصالح شعب البلدين الصديقين.

كما أشاد سموه بما حققته وتحققه جمهورية كوريا الجنوبية من تقدم في مختلف المجالات.

من جانبه شكر سعادة السفير كو هيون سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله له، وعن تقديره لما يلقاه من تعاون من قبل كافة المسؤولين في مملكة البحرين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1537 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2018/02/22 - 46 : 06 PM