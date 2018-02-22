فخامة رئيس الجمهورية التونسية يتسلم أوراق اعتماد سعادة سفير مملكة البحرين في تونس تونس في 22 فبراير / بنا / تسلم فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في قصر الرئاسة بمدينة قرطاج، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدالله كسفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية.



وخلال اللقاء، نقل سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدالله، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وتمنياتهم لفخامته بدوام الصحة والعافية، وللجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.



من جانبه رحب فخامة رئيس الجمهورية التونسية بسعادة السفير، مؤكدًا فخامته عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تمنياته لمملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا بمزيد من التطور والازدهار في المجالات كافة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد بما يخدم تعزيز وتطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



ع إ ح/ع ع



بنا 1512 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/02/22 - 29 : 06 PM