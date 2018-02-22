تحت رعاية سمو محافظ المحافظة الجنوبية.. انطلاق الفعالية الخيرية (براحة الخير) المنامة في 22 فبراير / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تنطلق يوم غد الجمعة الفعالية الخيرية (براحة الخير) العائد ريعها لجمعية البحرين لمكافحة السرطان في الجامعة الملكية للبنات.



وتأتي فعالية براحة الخير ضمن سلسلة الفعاليات والمبادرات ذات الأبعاد الإنسانية والخيرية التي تحرص المحافظة الجنوبية على إقامتها والتي تساهم في اضافة البصمة النوعية العائدة بالنفع والخير والفائدة على المجتمع وفق استدامة تضفي قيمة ملموسة الأثر بين مختلف الفئات وفِي شتى المجالات.



وتهدف الفعالية إلى اشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة من مختلف الأنشطة والمحلات التجارية البارزة لدعم العمل الخيري والتي تشارك لأول مرة في نطاق المحافظة الجنوبية تشمل عددا من المطاعم والمحلات المتنوعة والأسر المنتجة.



كما تسعى المحافظة الجنوبية من خلال الفعالية إلى توفير أجواء مميزة تتناسب مع مختلف الأعمار ومساحة متنوعة من الأنشطة حيث ستشارك بالفعالية إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية من خلال ركن مخصص تقدم فيه عددا من الأنشطة التي تعزز من الثقافة الأمنية والمجتمعية للجيل الناشئ وكذلك ركن لوزارة التربية والتعليم وركن للجمعية البحرينية لمكافحة السرطان.



وتستمر الفعالية انطلاقاً من اليوم حتى الثالث من شهر مارس بواقع كل جمعة وسبت من الساعة 4-9 مساءً والدعوة عامة للجميع.



ع إ ح/ع ع



بنا 1516 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/02/22 - 19 : 06 PM