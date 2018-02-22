وزارة الداخلية تشارك عبر عدد من إداراتها في معرض البحرين الدولي للحدائق المنامة في 22 فبراير / بنا / انطلاقاً من إستراتيجية الشراكة المجتمعية، والتي تعمل على تجسيدها على ارض الواقع ، كافة إدارات وزارة الداخلية، يشارك كل من نادي ضباط الأمن العام وإدارة الأشغال والإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية في معرض البحرين الدولي للحدائق ، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "سلامة الأغذية وصحة الإنسان".



ويتضمن جناح وزارة الداخلية، مشاركة نادي ضباط الأمن العام من ناحية تأمين سلامة الأغذية التي يقدمها وانتقاء المنتج الغذائي والتخزين والتصنيع وصولا للمنتج الصحي الذي يقدم بمواصفات آمنة، ترتقي بمعايير جودة الغذاء حيث ساهم نادي الضباط بأغذية صحية وعصائر وأنواع من الحلويات الصحية.



و قامت إدارة الأشغال بإعداد ورش عمل للأطفال بعنوان "كيف نزرع" للتعرف على طرق الزراعة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء، بالإضافة إلى عرض نموذج لمكتب صحي، يتوافق مع معايير الصحة البيئية، توفره الوزارة في مكاتب إداراتها، خاصة وأن وجود النباتات في المكاتب، يسهم في رفع إنتاجية الموظفين ويخلق مناخا صحيا سليما وآمنا في العمل .



وتضمن الجناح ركنا توعويا وترفيهيا للأطفال، من خلال مجلة "وطني" والتي تصدرها شهريا الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.



تجدر الإشارة إلى أن معظم الخامات المستخدمة في جناح وزارة الداخلية بمعرض البحرين للحدائق 2018، معاد تدويرها من مخازن الوزارة، وتحديدا في إدارة الأشغال، حفاظا على بيئة سليمة خالية من التلوث ومن أجل تنمية مستدامة للمحافظة على البيئة.



ويتميز المعرض هذا العام بتدشين برامج تدريبية مستحدثة لتأمين سلامة الأغذية ترتقي لمعايير الجودة العالمية بداية من الإنتاج والتخزين والتصنيع وصولا للمنتج الغذائي الصحي ومن ثم إلى مائدة المستهلك، واطلاع الزوار على كيفية تحقيق ذلك.





ع إ ح/س.ي



بنا 1423 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/02/22 - 17 : 06 PM