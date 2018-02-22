باحثات في إدارة الابتكار ل "بنا": نشر ثقافة الابتكار وإصدار التشريعات لتحقيق استدامته المنامة في 22 فبراير/بنا/ دعت نخبة خليجية من الباحثات في مجال الابتكار إلى ضرورة نشر ثقافة الابتكار وإصدار التشريعات التي تحث على مكافأة المبتكرين في المجالات المختلفة وحماية الأفكار الابتكارية التي تسعى لبناء مجتمعات متطورة تقوم على الابتكارات المستدامة.



وأكدت هذه النخبة التي شاركت مؤخراً في الملتقى الخليجي الخامس لتنمية الموارد البشرية الذي نظمته " اكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة " تحت عنوان " إدارة الابتكار" واحتضنته العاصمة المنامة في الفترة 20 -21 من شهر فبراير الجاري، على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمعات العربية، لبناء أجيال متميزة قادمة.



وفي تصريح " " لوكالة أنباء البحرين" "بنا" أكدت رئيسة تطوير البيانات بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية – باحثة دكتوراه في إدارة الابتكار في جامعة الخليج العربي- الشيخة مي آل خليفة أهمية نشر وترسيخ ثقافة الابتكار في المؤسسات و المجتمعات ، موضحة أهمية وجود القوانين والتشريعات الخاصة بالابتكار لتحقيق الاستدامة للمبتكرات المختلفة .



ودعت الشيخة مي آل خليفة المؤسسات المعنية بعمل استراتيجيات لتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعزز الابتكار على مستوى المملكة، وأن المملكة لازالت بحاجة إلى تعزيز الابتكار على مستوى المؤسسات لتحقيق أحد أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 .



واشارت الدكتورة في إدارة الابتكار في جامعة الخليج العربي عهود السواحة إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الابتكار أولا في المنطقة العربية والخليجية، تليها المطالبة بوجود قوانين وتشريعات تعزز وتدعم هذه الثقافة، مؤكدة أن الأجيال القادمة بحاجة إلى استيعاب مفاهيم الثقافة الابتكارية قبل معرفة القوانين والتشريعات.



وأكدت المستشارة الإعلامية بوزارة شؤون الاعلام – باحثة الدكتوراه في إدارة الابتكار في جامعة الخليج العربي – لولوة بودلامة على أهمية وجود القوانين و التشريعات التي تدعم الابتكار وتحميه، مشيرة إلى أن التشريع يمنح المسؤول الحق في مكافأة المبتكر، والتي تعد حافزا يساهم في زيادة عدد المبتكرين مستشهدة ببعض أنظمة مؤسسات القطاع الخاصة التي تدعم الابتكار وترسخ أهميته.



من / نبيلة سليمان



ع.ر/س.ي



بنا 1349 جمت 22/02/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/02/22 - 55 : 04 PM